الحكومة البريطانية تؤجل التصويت الحاسم على بريكست وماي تستعد للمغادرة

ماي قبل الإدلاء بصوتها في الانتخابات الأورويية 23 مايو 2019. (فرانس برس)

قررت الحكومة البريطانية تأجيل التصويت الحاسم على خطة بريكست الذي كان مقررًا في الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو، عقب احتجاجات من مؤيدي بريكست المتشددين بسبب تنازلات قدمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وصرح المسؤول مارك سبنسر، في الحكومة أمام النواب، «سنطلع مجلس العموم على نشر وطرح مشروع قانون اتفاق الانسحاب عقب عودتنا من إجازة البرلمان في الرابع من يونيو»، وفق ما ذكرت «فرانس برس».

وتمر ماي بالمراحل الأخيرة من ولايتها المليئة بالمتاعب والتي تركزت في جلها على إخراج بلادها المنقسمة على نفسها، من الاتحاد الأوروبي.

وكانت الحكومة قالت إنها خططت لإجراء تصويت على قانون مهم لتنفيذ بريكست في السابع من يونيو.

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وتتعرض ماي لضغوط شديدة للاستقالة بعد عرضها اقتراحًا بإجراء تصويت في البرلمان على استفتاء ثان على بريكست لمحاولة إقناع النواب بدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل للخروج من الاتحاد.

وكان النواب البريطانيون رفضوا اتفاق بريكست ثلاث مرات، مما دفع إلى تأجيل الخروج الذي كان مقررًا في 29 مارس. ولا يزال الاتفاق يواجه معارضة واسعة من الحزبين.

ماي تستعد للمغادرة بعد فوضى بريكست

في هذه الأثناء يخوض العديد من كبار أعضاء حزب المحافظين ومن بينهم أعضاء من الحكومة، حملات لخلافة ماي.

وازدادت متاعب رئيسة الوزراء أمس الأربعاء، عندما أعلنت الوزيرة البريطانية لشؤون البرلمان أندريا ليدسوم استقالتها احتجاجًا على طريقة إدارة ماي لملفّ بريكست، إذ قالت «لم أعد أؤمن أن نهجنا في الحكومة سيحقق نتائج استفتاء 2016».

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وردت عليها ماي بشكرها على «إخلاصها ونشاطها» إلا أنها انتقدت تقييمها لاستراتيجية الحكومة للخروج، حسب «فرانس برس».

وقالت ماي «لا أتفق معكم في أن الاتفاق الذي توصلنا له مع الاتحاد الأوروبي يعني أن المملكة المتحدة لن تصبح دولة ذات سيادة».

ونشر العديد من الصحف البريطانية الخميس، صورة لماي وهي تغادر داوننغ ستريت في وقت متأخر الأربعاء وفي عينيها الدموع على ما يبدو. وكتبت صحيفة «ذا صن» عنوان «ماي تستعد للمغادرة بعد فوضى بريكست».

وأعلنت رئاسة الوزراء الخميس، تعيين بديل عن ليدسوم هو النائب المحافظ ميل سترايد 57 عامًا، وزير الدولة في وزارة المال.

ماي عرضت إجراءات تسوية تضمنت فرصة لإجراء استفتاء ثانٍ على بريكست

وعشية تصويت بريطانيا في الانتخابات الأوروبية التي لم يكن يُتوقع أن تشارك فيها بعد ثلاث سنوات من الاستفتاء بشأن بريكست، دعت ماي النواب إلى التصويت على خطة جديدة مطلع يونيو حتى تتمكن البلاد من مغادرة الاتحاد الأوروبي هذا الصيف. وعرضت ماي أول أمس الثلاثاء مجموعة من «إجراءات التسوية» التي تهدف إلى الحصول على دعم النواب من حزب العمال المعارض تضمنت منح البرلمان فرصة التصويت على إجراء استفتاء ثانٍ على البريكست.

ويُنظر إلى انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجري في بريطانيا الخميس، على أنها استفتاء على بريكست وعلى قدرة ماي على إخراج بلادها من الاتحاد. وحدد قادة الاتحاد الأوروبي موعدًا جديدًا لبريكست هو 31 أكتوبر.

ويتقدم في هذه الاستطلاعات حزب «بريكست» بزعامة نايجل فاراج. ويدعو حزب بريكست وعدد من قادة المحافظين إلى مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في ذلك الموعد دون اتفاق، إلا أن الشركات تخشى من أن ذلك قد يتسبب في فوضى شديدة.