تيلرسون: ترامب كان «أقل استعدادًا» من بوتين خلال قمة 2017

صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون أمام الكونغرس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان أقل استعدادًا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء الذي جمعهما عام 2017، ما أضعف موقف المسؤولين الأميركيين.

مقارنة بين ترامب و بوتين

تصريحات تيلرسون، الذي أقاله ترامب من منصبه في مارس الماضي، جاءت في إطار تقييمه أمام لجنة في الكونغرس الثلاثاء الماضي، لكيفية مقاربة الرئيس الأميركي للمحادثات التي جرت مع بوتين في هامبورغ في 2017، بحسب ما ذكر مسؤول في اللجنة لصحيفة واشنطن بوست .

وصرح هذا المسؤول في اللجنة للصحيفة «لقد أمضينا الكثير من الوقت في الحديث عن كيفية عمل بوتين لاستغلال كل فرصة للحصول على ما يريده»، وأضاف «هناك اختلاف في التحضير، وقد تسبب ذلك في عدم المساواة بين وضعيهما»، وفق وكالة «فرانس برس».

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والتقى ترامب بوتين على هامش قمة العشرين في يوليو 2017 ولقي انتقادات لتردده في انتقاد بوتين مباشرة بسبب المزاعم بتدخل بلاده في انتخابات الرئاسة في العام الذي سبق.

وحضر تيلرسون محادثات هامبورغ التي كان من المقرر أن تكون اجتماعًا قصيرًا ولكنها استمرت لساعتين وتناولت العديد من القضايا العالمية، بحسب ما صرح المساعد للصحيفة.

تصريحات تيلرسون مرفوضة

ورفض ترامب تصريحات تيلرسون وقال إنه كان «مستعدًا تمامًا» للاجتماعات مع بوتين. وصرح طبقًا للصحيفة «لقد أبلينا بلاءً حسنًا في هذه الاجتماعات».

وكان تيلرسون قال إن ترامب «يفتقر إلى الانضباط» ويريد دائمًا أن ينتهك القانون، ورد عليه ترامب بوصفه بـ«الغبي جدًا .. والكسول جدًا».