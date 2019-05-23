الصين تتقدم بـــ«احتجاج شديد» إلى أميركا بشأن شركة هواوي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 مايو 2019, 11:03 صباحا
متجر لشركة هواوي في شنغهاي، 10 مايو 2019 (فرانس برس)

قدمت الصين، اليوم الخميس، احتجاجًا إلى الولايات المتحدة؛ بسبب طريقة تعاطيها مع شركة هواوي العملاقة للاتصالات، وشددت على أن بكين ستكون قادرة على حماية حقوق الشركات الصينية. 

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة غاو فنغ في مؤتمر صحفي «بالنسبة للخطوات الاستقوائية التي تقوم بها الولايات المتحدة، فإن أفضل رد هو أن تواصل الشركات الصينية نموها».

وأضاف غاو فنغ أن بكين تقدمت بـ«احتجاج شديد» لواشنطن، وفق وكالة «فرانس برس».

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يذكر أن الولايات المتحدة أضافت، الأسبوع الماضي، هواوي إلى قائمة الشركات التي لا تستطيع الشركات الأمريكية التجارة معها، إلا بعد الحصول على تراخيص

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