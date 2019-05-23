الانتخابات الأوروبية تنطلق في بريطانيا وهولندا

تظاهرة مؤيدة للوحدة الأوروبية في برلين، 19 مايو 2019 (فرانس برس)

بدأ البريطانيون التصويت، في الساعة السابعة (06.00 ت غ)، اليوم الخميس؛ لانتخاب ممثليهم في البرلمان الأوروبي، مدشنين بذلك مع الهولنديين، هذه الانتخابات الأوروبية.

وسوف يصوت أكثر من 400 مليون ناخب في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاختيار 751 نائبًا أوروبيًا في هذه الانتخابات الأوروبية التي تبدأ الخميس وتستمر حتى الأحد.

وسينتخب البريطانيون 73 نائبًا لهم على الرغم من بريكست.

فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الأوروبية في بريطانيا

وتهيمن على الانتخابات في بريطانيا قضية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي التي تشغل كل النقاشات السياسية منذ استفتاء يونيو 2016.

تقدم المشكك في جدوى وحدة أوروبا

ويطالب حزب بريكست في بريطانيا، الذي أسسه المشكك في جدوى الوحدة الأوروبية نايجل فاراج بانسحاب فوري وبلا اتفاق من التكتل. وهذا الحزب الذي تأسس في فبراير الماضي يتصدر استطلاعات الرأي.

وفتحت مراكز الاقتراع في هولندا أبوابها عند الساعة 05.30 (ت غ)، وتشير الاستطلاعات إلى تقدم حزب «منتدى الديمقراطية» المشكك في الوحدة الأوروبية وفي النظريات المتعلقة بتبدل المناخ.

فيما تشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن هذا الحزب الذي يواجه خصوصًا الليبراليين بقيادة رئيس الوزراء مارك روتي، سيفوز بما بين ثلاثة وخمسة مقاعد من أصل 26 مقعدًا مخصصة لهولندا.