ترامب «الغاضب» يختصر اجتماعًا مع قادة الديمقراطيين

اختصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، اجتماعًا في البيت الأبيض مع قادة الحزب الديمقراطي وأعرب عن غضبه بشأن التحقيقات الجارية في علاقاته المفترضة مع روسيا.

وطلب ترامب من رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الخروج من غرفة الاجتماع بعد وقت قصير من بدء ما كان يجب أن يكون جلسة نادرة حول الإنفاق على البنى التحتية في البلاد، وفق «فرانس برس».

وبعد ذلك بلحظات قام ترامب الغاضب بجمع الصحفيين في حديقة الورود؛ ليعلن أنه لا يستطيع التعامل مع الديمقراطيين طالما استمروا في «تحقيقاتهم الزائفة». وأحبط فشل الاجتماع الآمال بحدوث تعاون بين الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، لإصلاح البنى التحتية المتداعية في البلاد. وتباينت روايات الجانبين بشأن ما حدث.

فبحسب ترامب، فُضَّ الاجتماع لأن بيلوسي اتهمته قبله بلحظات بإخفاء معلومات تتعلق بالتحقيق الذي تولاه المحقق الخاص روبرت مولر في تواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا والمحاولات المزعومة لعرقلة التحقيق. وقال مولر إنه لا يوجد دليل على التواطؤ رغم أن العلاقات بين حملة ترامب الانتخابية وموسكو تثير الاستغراب. إلا أن مولر قال إنه لا يستطيع استبعاد عرقلة ترامب التحقيق، وترك لوزير العدل بيل بار إعلان عدم حصول عرقلة.

وأثار قرار الديمقراطيين متابعة القضايا غير الحاسمة في التحقيق ومناقشتهم إمكانية إطلاق إجراءات إقالة الرئيس، غضب ترامب. وقال: «أنا لا أقوم بعمليات إخفاء... هذه هي الخلاصة: لم يحدث تواطؤ ولم تحدث عرقلة». واتهم الديمقراطيين بتعمد مضايقة الرئاسة، وقال إن خطط البنى التحتية محكوم عليها بالفشل في الوقت الحالي، وبدا وكأنه يهدد بقطع العلاقات مع الحزب المعارض الذي يسيطر على مجلس النواب.

وقال ترامب: «بالتأكيد لا تستطيع أن تسير في مسارين»، مشيرًا إلى أن هناك «مسار التحقيق»، ومسار دعونا ننجز المشاريع لصالح الشعب الأميركي. وتابع: «لذا، أوقفوا هذه التحقيقات الزائفة». وبعد ذلك بقليل ردت كل من بيلوسي وشومر بانتقادهما ما حدث في الاجتماع الفاشل. وقالت بيلوسي: «دخل إلى الغرفة، والكلام الذي قاله لا أستطيع حتى وصفه».

وفي تلميح إلى أن ترامب افتعل الخلاف لتجنب الالتزام بتفاصيل مشروع قانون مكلف للغاية للبنى التحتية، قالت: «لقد تفادى الموضوع ولا أدري لماذا فعل ذلك». وأضافت: «أصلي من أجل رئيس الولايات المتحدة». أما شومر فقد وصف الإلغاء الدراماتيكي للاجتماع بأنه «حجة معدة مسبقًا»، وقال: «ما حدث في البيت الأبيض صادم للغاية».