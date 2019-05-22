ماي تناشد «العمال البريطاني» دعم «فرصتها الأخيرة» لتسوية قضية الخروج

طلبت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي من جيريمي كوربن زعيم حزب العمال دعم اتفاقها من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن عرضت محسنات من بينها فرصة التصويت على إجراء استفتاء ثان.

وكتبت ماي رسالة لكوربن بتاريخ 21 مايو أيار عن مشروع قانون اتفاق الانسحاب الذي يحقق شروط خروج بريطانيا وقالت «أظهرت اليوم أنني مستعدة للتنازل لأحقق للشعب البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي»، وفق «فرانس برس».

وقالت «مشروع قانون اتفاق الانسحاب هو آخر فرصة للقيام بذلك... أطلب منك التنازل أيضا كي نحقق ما تعهد به الحزبان في بياناتهما ولإعادة الثقة في سياستنا». وقال كوربين يوم الثلاثاء إن حزبه لا يمكنه التصويت لصالح مشروع قانون اتفاق الانسحاب واصفا عرض ماي «بإعادة صياغة لموقف الحكومة» في محادثاتها مع المعارضة التي انهارت الأسبوع الماضي.

وقال حزب العمال إنه ينبغي على ماي ألا تطرح اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي للتصويت للمرة الرابعة في البرلمان بعد أن وجه نواب انتقادات لعرضها الجديد. وقال كير ستارمر المتحدث باسم الحزب لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.ٍسي» «أعتقد أنه من المعقول أن تقول رئيسة الوزراء: لن أطرح هذه الحزمة للتصويت عليها».

من ناحية أخرى بدأ بعض النواب في حزب المحافظين الذي ترأسه ماي مسعى جديدا لخلعها حتى لا تسنح لها فرصة طرح خطة التسوية التي وضعتها للخروج من الاتحاد الأوروبي للتصويت في البرلمان.