واشنطن تدعو إلى حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

دعت الولايات المتحدة الأربعاء إلى حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» قبل أسابيع من الكشف عن الجانب الاقتصادي لخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي قال المستشار الأميركي جيسون غرينبلات أن الأونروا عبارة عن «ضمادة» وأن الوقت قد حان لكي تتسلم الدول المستضيفة للاجئين والمنظمات غير الحكومية الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية، وفق «فرانس برس».

وقال غرينبلات للمجلس «نموذج الأونروا خذل الشعب الفلسطيني». والعام الماضي قطعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمويلها للأونروا. وقال غرينبلات التي يشترك مع صهر ترامب جاريد كوشنر في صياغة خطة سلام سيتم الاعلان عنها بعد شهر رمضان إن الوقت حان «لبدء نقاش حول تخطيط نقل الخدمات التي تقدمها الأونروا إلى الحكومات المستضيفة أو غيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية».

تأسست الأونروا في 1949 لتقديم خدمات التعليم والصحة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة. وتنظم الولايات المتحدة مؤتمرا في البحرين يومي 25 و26 يونيو بهدف مناقشة الجانب الاقتصادي لخطتها للسلام في المنطقة التي قال غرينبلات أنها يمكن أن تحقق «مستقبلا مزدهرا للفلسطينيين».

وأضاف غرينبلات «سيكون من الخطأ عدم انضمام الفلسطينيين لنا. ليس لديهم ما يخسروه بل سيكسبون الكثير إذا انضموا لنا. ولكن ذلك بالتأكيد خيارهم».