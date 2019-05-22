موجة حر شديدة تضرب مصر وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 مايو 2019, 05:35 مساء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خلال الموجة شديدة الحرارة التي تمر بالبلاد حاليًا، وتبلغ ذروتها الخميس.

وقالت الهيئة: «إن مصر تتأثر بموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، تصل معها درجات الحرارة إلى 45 درجة على محافظة القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، كما تؤثر على السواحل الشمالية وتصل معها الحرارة إلى 40 درجة»، وفق «سكاي نيوز».

وأضافت: «إن هذه الموجة الحارة من سمات فصل الربيع»، مشيرة إلى ضرورة «توخي الحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة». وكانت شبكة «أكيوريت ويثر» المتخصصة في الأرصاد الجوية، حذرت من موجة حارة «خطيرة» تضرب مصر من الثلاثاء حتى الجمعة، وتمتد إلى دول أخرى في المنطقة.

وحسب تقرير الشبكة، ارتفعت درجة الحرارة في القاهرة إلى ما فوق 38، الثلاثاء، مع توقعات بمزيد من الارتفاع التدريجي حتى يوم الجمعة، حيث تصل إلى 43 درجة، و42 في الإسكندرية والساحل الشمالي. ونصح خبراء الأرصاد بتجنب الأنشطة الخارجية خلال النهار، وارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، والحصول على فترات راحة في الظل.

وقالت «أكيوريت ويثر»، إن الموجة ستمتد بسرعة إلى بلاد الشام والعراق وتركيا، من الأربعاء إلى الجمعة، حيث ستزيد درجات الحرارة على الأربعين. وأشارت الشبكة إلى أن الموجة الحارة ستنتهي السبت، بفعل رياح معتدلة قادمة من أوروبا تهب على المنطقة.

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