ترامب يتهم الديمقراطيين بمواصلة «المطاردات الشعواء» بحقه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 مايو 2019, 04:52 مساء

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الديمقراطيين المعارضين بتجاهل واجباتهم البرلمانية ومواصلة «المطاردات الشعواء» بحقه، عبر التركيز على التحقيقات في احتمال ارتكابه تجاوزات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية العام 2016.

وكتب ترامب في تغريدة له على «تويتر»: «في ختام سنتين من المطاردات الشعواء المكلفة، لا يبدو الديمقراطيون راضين عما تحقق من نتائج ويطالبون بالعودة إلى نقطة الصفر. وباختصار إنها المطاردات الشعواء التي تتواصل»، وفق «فرانس برس».

ويشير ترامب بكلامه إلى التحقيق الذي يقوم به المدعي الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسي في انتخابات العام 2016، وحول الشكوك بحصول تواطؤ بين فريق حملته الانتخابية وروسيا، إضافة إلى شكوك حول تدخله المحتمل لعرقلة مسار العدالة.

ويعتبر ترامب أن تقرير مولر برأه تمامًا من هذه التهم، حيث لم يشر إلى حصول تواطؤ بين الروس وبين فريق حملته. إلا أن الكثير من الديمقراطيين ينوون التعمق في تقرير مولر، حيث لم يعلن منه سوى قسم قليل وتم التكتم على معلومات أخرى وردت فيه اُعتُبرت سرية.

إلا أن هذه الاستراتيجية قد تنقلب ضد المعارضة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية العام 2020، لأنه من غير الوارد أن يوافق مجلس الشيوخ، حيث الغالبية للجمهوريين، على إقالة الرئيس. ومما قاله أيضًا في تغريداته: «إن الديمقراطيين لا يقومون بأي عمل في الكونغرس، ويتفرغون لرفض ما ورد في تقرير مولر. إنها مطاردات شعواء، وحملة مضايقات تستهدف الرئيس».

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