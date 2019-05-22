«الاتصالات» البريطانية ستطلق شبكة الجيل الخامس بدون «هواوي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 مايو 2019, 01:48 مساء
متجر لهواوي في مركز تسوق في شنغهاي. (فرانس برس)

أعلنت شركة الاتصالات البريطانية العملاقة «إي إي»، أنها ستطلق هذا الشهر أول مشغّل في بريطانيا يستخدم شبكة الجيل الخامس بدون تكنولوجيا «هواوي»، كما كان مقررًا في الأساس.

وقالت شركة «إي إي» في وقت سابق إنها ستستورد أول هاتف من الجيل الخامس من شركة هواوي، وهو هواوي ميْت 20 إكس 5 جي إلى بريطانيا لكن مشاركة العملاق الصيني في قطاع الاتصالات في بريطانيا أثار جدلاً سياسيًا.

ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن الرئيس التنفيذي لشركة «إي إي» مارك اليرا قوله إن الشركة «علقت» إطلاق هواتف الجيل الخامس من هواوي لعدم توفرها على «ضمانة الخدمة» الضرورية لتقديم عقود طويلة الأجل.

وقالت شركة «غوغل» في وقت سابق هذا الأسبوع إنها بصدد قطع العلاقات بين نظامها التشغيلي أندرويد ومصنع الهواتف هواوي، ما سيؤثر على مئات الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية. ويأتي القرار في خضم نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت شركة «إي إي» المملوكة من مجموعة «بريتش تيلكوم» الأربعاء، إنها ستبدأ في إطلاق الشبكة الجديدة الفائقة السرعة للهاتف النقال في 30 مايو في ست مدن بشكل أولي، هي لندن وكارديف وبلفاست وادنبره وبرمنغهام ومانشستر.

وأضافت أنها تخطط للوصول إلى 1500 موقع بنهاية 2019، وستساعد عملية الإطلاق في «إبقاء المملكة المتحدة في واجهة التكنولوجيا الرقمية».

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