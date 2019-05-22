مقتل نائب هندي و10 من أفراد أسرته في كمين مسلح

جنود هنود يشاركون في عملية عسكرية ضد المتمردين شرق الهند في 9 مايو 2018. (فرانس برس)

قتل 11 شخصًا في ولاية أروناشال براديش في شمال شرق الهند، أمس الثلاثاء، في كمين مسلّح استهدف موكب نائب في برلمان الولاية وأسفر عن مقتله مع عدد من أفراد أسرته -حسب ما أعلنت السلطات الهندية.

وأوضحت الحكومة الهندية، أنّ تيرونغ آبو النائب عن حزب الشعب الوطني في المجلس التشريعي لولاية أروناشال براديش قُتل مع 10 أشخاص آخرين بينهم عدد من أفراد أسرته في كمين مسلّح نصبه المتمرّدون واستهدف موكبهم في منطقة تيراب -وفق ما ذكرت «فرانس برس».

وقال كيرين ريجو، وزير الدولة للشؤون الداخلية في الحكومة الهندية، في تغريدة على تويتر إنّ «أشدّ الإجراءات الممكنة ستتّخذ ضدّ المسؤولين عن هذا الهجوم الشنيع»، مشيرًا إلى أن «إطلاق النار أودى بحياة 11 شخصًا».

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وتشتبه الشرطة المحلية في أنّ «الكمين نفّذه مقاتلون من المجلس الوطني الاشتراكي في ناغالاند"، وهو واحد من عشرات التنظيمات المسلحة الانفصالية أو العرقية في شمال شرق الهند» حسب «فرانس برس».

وكان النائب ترشّح لفترة نيابية ثانية في انتخابات برلمان الولاية التي تزامنت مع الانتخابات البرلمانية التي جرت في جميع أنحاء الهند.