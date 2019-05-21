وزير الدفاع الأميركي: تحركنا في الخليج أتاح «درء مخاطر هجمات»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 مايو 2019, 08:43 مساء
وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، 10 مايو 2019. (أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان الثلاثاء أن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح «درء مخاطر هجمات ضد أميركيين» تشنها إيران.

وقال شاناهان «نحن في فترة لا تزال فيها المخاطر مرتفعة وتقتضي مهمتنا التأكد ألا يخطئ الإيرانيون في الحسابات»، وفق «فرانس برس».

وسيطلع شاناهان لاحقًا البرلمانيين الأميركيين في جلسة مغلقة على تطورات الوضع الراهن بين الولايات المتحدة وايران. وأكد جدية المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها الإدارة الأميركية لتبرير إرسال حاملة طائرات وقاذفات «بي-52» وبارجة وبطارية صواريخ باتريوت من أجل التصدي لتهديدات إيرانية محتملة.

وقال الوزير الأميركي «لقد تحدّثنا عن تهديدات ووقعت هجمات» في إشارة إلى «الأعمال التخريبية» ضد أربع سفن في الخليج والتي نددت بها الإمارات والسعودية. وتابع «ما أريده هو تأكيد موثوقية المعلومات»، مضيفًا أن «إجراءاتنا كانت حذرة جدًا وقد تمكنا من درء مخاطر وقوع هجمات ضد أميركيين».

ولدى سؤاله عن تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب خفف فيها من وقع التهديد الوشيك الذي قد تشكّله إيران قال شاناهان «هناك خطر ونحن نتولى التعامل معه». وتابع «لا يعني ذلك أن التهديدات التي حددناها قد زالت»، مضيفًا «أعتقد أن ردنا الحذر قد أعطى الإيرانيين الوقت للتفكير».

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية مايك بومبيو وشاناهان ورئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال جوزف دانفورد الثلاثاء في جلسة مغلقة في الكونغرس لعرض التطورات في الملف الإيراني. وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة بعدما فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على إيران تشمل صادراتها النفطية وأدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مناورات مصرية فرنسية بمنطقة عمل الأسطول الشمالي في البحر المتوسط
دولى
مؤسس هواوي يتحدى واشنطن: الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا
دولى
السعودية تتصدى لـ«أهداف جوية» قرب مكة
عربى
ظريف يرد على «تبجحات» الرئيس الأميركي بشأن «إبادة» إيران
دولى
استعدادات تونسية لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا
ليبيا
اجتماع ملوك الحلبة في بنغازي
رياضة محلية
يخوت «المتوسط» تعيث فسادًا بأعماق البحار
علوم وتكنولوجيا
قوة مكافحة الإرهاب تكشف عن تعاون استخباراتي مع أميركا وبريطانيا وإيطاليا
ليبيا
كاركاتير خيري - مجلس النواب الليبي
كاريكاتير
قرقاش يرى أن حل الأزمة في ليبيا يكون بوقف التصعيد والعودة إلى العملية السياسية
ليبيا
رونالدو يحقق أول ألقابه الشخصية في إيطاليا
رياضة عالمية
«الزويتينة للنفط».. حقولها وإنتاجها والمنشآت التابعة لها
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استطلاع: 43% و37% من الليبيين يكافحون لشراء الطعام وإيجاد السكن