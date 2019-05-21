مؤسس هواوي يتحدى واشنطن: الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 مايو 2019, 09:44 صباحا
مؤسس شركة هواوي رين جينغفي. (فرانس برس)

لجأ مؤسس شركة هواوي، رين جينغفي، الثلاثاء إلى لهجة التحدي للرد على محاولات الولايات المتحدة الحد من الطموحات العالمية لشركته، وقال إن واشنطن «تسيء تقدير قوة» عملاق الاتصالات الصيني.

وتحدث رين إلى وسائل إعلام صينية رسمية بعد أيام من إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تهدف إلى عرقلة أعمال هواوي في الولايات المتحدة، وبعد جهود استمرت أشهرًا لترامب لمنع الشركة الصينية من أن تصبح الأولى عالميًا في تقنية شبكات اتصالات الجيل الخامس، بحسب «فرانس برس»

وقال رين: «الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا»، وفق تلفزيون الصين المركزي «سي سي تي في».

وأضاف: «شبكات هواوي للجيل الخامس لن تتأثر. في ما يتعلق بتقنية الجيل الخامس لن يتمكن الآخرون من اللحاق بهواوي وقد يستغرقهم هذا عامين أو ثلاثة».

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي «حالة طوارئ وطنية» تمكنه من معاقبة شركات يرى أنها تشكل «خطرًا غير مقبول على الأمن القومي للولايات المتحدة»، وهي خطوة يرى محللون إنها تستهدف هواوي بشكل جلي.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية في الوقت نفسه حظرًا على تعامل الشركات الأميركية مع هواوي ونقل التقنية إليها، ثم أرجأت تنفيذ القرار لمدة 90 يومًا.

واستهجن رين هذه الخطوة، وقال إنه بإمكان «هواوي» صناعة ما تحتاجه من شرائح إلكترونية و«لا يمكن عزلها» عن العالم.

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