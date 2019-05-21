توجيه تهمة الإرهاب لمنفذ مجزرة كرايست تشيرش

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 مايو 2019, 09:12 صباحا
الشرطة النيوزيلندية المسلحة تنتشر أمام مسجد النور في كرايست تشيرش. (فرانس برس)

وُجّهت تهمة الإرهاب رسميًا الثلاثاء لمنفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا التي قضى فيها 51 مسلمًا، وفق الشرطة النيوزيلندية.

وإضافة إلى تهمة الإرهاب، يواجه برنتون تارنت أيضًا 51 اتهامًا بالقتل و40 اتهامًا بمحاولة القتل في الهجمات التي وقعت في 15 مارس.

وقالت الشرطة في بيان إن «التهمة ستذكر أن عملاً إرهابيًا تم ارتكابه في كرايست تشيرش»، بحسب «فرانس برس».

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن وصفت الاعتداء على المسجدين بأنه «هجوم إرهابي» تم التخطيط له جيدًا منذ اليوم الذي أقر فيه تارنت، المؤمن بتفوق العرق الأبيض، بأنه المنفذ.

لكن حتى الآن كانت التهم الموجهة له أقل شدة، نظرًا لأن قانون مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا بدأ تطبيقه العام 2002 ولم يُختبر في المحاكم بعد.

وقالت الشرطة إن قرار توجيه تهمة الإرهاب اتُخذ بعد مشاورات مع مدعين وخبراء قانون حكوميين.

ويُحتجز تارنت، الأسترالي البالغ من العمر 28 عامًا، في سجن تحت حراسة أمنية مشددة ويخضع لفحوص لتحديد مدى أهليته العقلية للخضوع للمحاكمة. وحُدد موعد مثوله المقبل أمام المحكمة في 14 يونيو.

وقالت الشرطة إنها التقت ناجين وعائلات ضحايا الثلاثاء لتوضيح التهم الإضافية.

وأكدت أن «الشرطة ملتزمة توفير كل الدعم الضروري لما سيكون إجراءات محاكمة مؤثرة وتنطوي على تحديات مقبلة لعائلات الضحايا والناجين من الهجوم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مؤسس هواوي يتحدى واشنطن: الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا
دولى
السعودية تتصدى لـ«أهداف جوية» قرب مكة
عربى
ظريف يرد على «تبجحات» الرئيس الأميركي بشأن «إبادة» إيران
دولى
استعدادات تونسية لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا
ليبيا
اجتماع ملوك الحلبة في بنغازي
رياضة محلية
يخوت «المتوسط» تعيث فسادًا بأعماق البحار
علوم وتكنولوجيا
قوة مكافحة الإرهاب تكشف عن تعاون استخباراتي مع أميركا وبريطانيا وإيطاليا
ليبيا
كاركاتير خيري - مجلس النواب الليبي
كاريكاتير
قرقاش يرى أن حل الأزمة في ليبيا يكون بوقف التصعيد والعودة إلى العملية السياسية
ليبيا
رونالدو يحقق أول ألقابه الشخصية في إيطاليا
رياضة عالمية
«الزويتينة للنفط».. حقولها وإنتاجها والمنشآت التابعة لها
ليبيا
«بركان الغضب» تتسلم مدرعات وأسلحة جديدة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استطلاع: 43% و37% من الليبيين يكافحون لشراء الطعام وإيجاد السكن