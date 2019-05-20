بارجة أميركية تبحر قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.. وبكين تندد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 03:46 مساء
صورة نشرتها البحرية الأميركية لبوارج خلال مناورات عسكرية في 2007 (فرانس برس)

وجّهت الصين، اليوم الإثنين، انتقادات حادة للولايات المتحدة وندّدت بإبحار بارجة أميركية قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، ووصفته بأنه انتهاك لسيادتها، وسط تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية النزاع التجاري بينهما.

وقال متحدّث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني إنه تم إرسال قوات جوية وبحرية لتحذير المدمّرة الأميركية «يو اس اس بريبل» بضرورة خروجها من المنطقة البحرية التي دخلتها صباح الإثنين، والواقعة بالقرب من جزيرة سكاربورو شول التي تقول الصين إنها خاضعة لسيادتها،وفق «فرانس برس».

تهديد سلامة السفن
وقال لي هوامين المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الصيني إن «تصرّفات الجانب الأميركي تهدد سلامة السفن الصينية والأميركية وطواقمها وتقوّض سيادة الصين وأمنها»، مضيفًا «نعرب عن معارضتنا الحازمة» لهذه التصرفات. يأتي ذلك في وقت يشدد البلدان مواقفهما في عدد من القضايا الاقتصادية والدبلوماسية، وبخاصة التجارة والتنافس التكنولوجي.

رد بكين على ترامب 
وقررت بكين رفع الرسوم الجمركية على واردات أميركية قيمتها 60 مليار دولار سنوياً اعتبارًا من الأول من يونيو، في آخر إجراء مضادّ ردّاً على قرار الرئيس دونالد ترامب رفع الرسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار سنوياً. 

ومنع الرئيس الأميركي هذا الأسبوع المجموعات الأميركية من أي تجارة في قطاع الاتصالات مع شركات أجنبية تشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي.

وبنت الصين جزرًا اصطناعية وقواعد عسكرية في بحر الصين الجنوبي لا سيما في جزر نانشا (الاسم الصيني لأرخبيل سبراتلي). وتقول بكين إن كامل بحر الصين الجنوبي تقريبًا خاضع لسيادتها على الرغم من تحكيم دولي في 2016 لم يصب في مصلحتها. لكن فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان تطالب أيضًا بالسيادة على أجزاء مختلفة من المنطقة.

وتجري البحرية الأميركية بشكل منتظم «عمليات حرية الملاحة» لمواجهة طموحات الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي، وفي وقت سابق من مايو الجاري دخلت بارجتان أميركيتان المياه القريبة من جزيرتين في الأرخبيل، ما أثار غضب بكين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ظريف يرد على «تبجحات» الرئيس الأميركي بشأن «إبادة» إيران
دولى
اجتماع ملوك الحلبة في بنغازي
رياضة محلية
يخوت «المتوسط» تعيث فسادًا بأعماق البحار
علوم وتكنولوجيا
قوة مكافحة الإرهاب تكشف عن تعاون استخباراتي مع أميركا وبريطانيا وإيطاليا
ليبيا
كاركاتير خيري - مجلس النواب الليبي
كاريكاتير
قرقاش يرى أن حل الأزمة في ليبيا يكون بوقف التصعيد والعودة إلى العملية السياسية
ليبيا
رونالدو يحقق أول ألقابه الشخصية في إيطاليا
رياضة عالمية
«الزويتينة للنفط».. حقولها وإنتاجها والمنشآت التابعة لها
ليبيا
«بركان الغضب» تتسلم مدرعات وأسلحة جديدة
ليبيا
الخارجية الفرنسية تعلق على زيارة حفتر باريس هذا الأسبوع
ليبيا
الجهيناوي: إصرار السراج أو حفتر على الوضع الراهن لا يخدم الليبيين
ليبيا
وثائقي حول أول فريق وطني ليبي لـ«الرغبي» يحصد جائزة دولية
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استطلاع: 43% و37% من الليبيين يكافحون لشراء الطعام وإيجاد السكن