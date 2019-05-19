الهند تختتم انتخاباتها التشريعية.. ومودي يأمل في الفوز بولاية ثانية

الانتخابات التشريعية في الهند (أرشيفية: الإنتر نت)

اختتمت الهند، اليوم الأحد، انتخابات تشريعية استمرت ستة أسابيع هي الأكبر في التاريخ، ومفصلية في تحديد مستقبل أكبر ديموقراطية في العالم من حيث عدد السكان.

يبرز التساؤل حول ما إذا كان الناخبون سيعيدون انتخاب ناريندرا مودي والقوميين الهندوس، أو سيوصلون إلى السلطة معادلة سياسية تقليدية مكونة من ائتلاف يديره حزب المؤتمر الوطني. ويبدأ فرز الأصوات في 23 مايو.

مودي الشعبوي

ويأمل مودي الذي كان في عام 2014 من أوائل الزعماء الشعبويين في العالم الذين يصلون إلى السلطة، في الفوز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وحوّل مودي ابن بائع الشاي في ولاية غوجارات (غرب) وحزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) الذي يتزعمه هذه الانتخابات إلى استفتاء على شخصه، بعد مسيرة سياسية شاقة اعتمد خلالها أسلوب في الحكم يربط السلطة به.

وسيطرت على حملته الانتخابية مقاربة أمنية على حساب رسالة النمو الاقتصادي الذي وعد به في حملته الانتخابية الأولى، ويواجه مودي عددا كبيرا من الأحزاب المحلية العازمة على إسقاطه، وكذلك حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده وريث عائلة غاندي، راهول غاندي.

مقاييس جغرافية وسكانية في الانتخابات

دُعي نحو 120 مليونا من أصل 900 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، في المرحلة السابعة والأخيرة من الانتخابات التي تجري على قاعدة النظام الفردي وعلى دورة واحدة؛ لينتخب هؤلاء 59 نائباً من أصل 543، في دوائر تقع بشكل أساسي في شمال وشرق البلاد، بينها خصوصاً دائرة رئيس الوزراء المنتهية ولايته.

جرت الانتخابات في منطقة تلو الأخرى منذ 11 أبريل؛ بسبب المقاييس الجغرافية والسكانية للهند الدولة العملاقة الواقعة في جنوب آسيا، ومن البلدات الواقعة في منطقة لاداخ الجبلية المرتفعة مروراً بسهل الغانج وصولاً إلى المدن الكبيرة المكتظة بالسكان وتعاني من التلوث، بلغت نسبة المشاركة 66 % في المراحل السابقة من عملية الاقتراع. وهي نسبة طبيعية في لهذه الانتخابات التي تُعتبر مرحلة مهمة بالنسبة للقوة الاقتصادية الثالثة في آسيا.

ونُشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة في كالكوتا، التي شهدت مواجهات بين أنصار حزب «بهاراتيا جاناتا» بزعامة مودي ومؤيدي المعارضة هذا الأسبوع.

وألقيت قنبلة يدوية الصنع الأحد من دراجة نارية في مركز اقتراع في كاكلوتا، من دون التسبب بإصابات، حسب ما أفاد مسؤولون. وهاجمت مجموعة مقراً لحزب الشعب الهندي في المدينة، فيما أجلت الشرطة ناشطين كانوا يمنعون الوصول إلى مراكز الاقتراع.

وقال أسيت بانيرجي أستاذ تاريخ في كالكوتا، لوكالة «فرانس برس» أثناء توجهه إلى مركز الاقتراع، إن الحملة الانتخابية الشرسة التي تحبس الانفاس منذ أسابيع في بلد يعدّ 1.3 مليار نسمة تعني أن «مستوى السياسة الهندية تدنى بشكل خطير».

تكرار إنجاز 2014

يشكك محللون في قدرة مودي على تكرار الإنجاز الذي حققه عام 2014 بالحصول على الأكثرية المطلقة من خلال حزبه وحده، وقد يجد نفسه مضطراً إلى تشكيل ائتلاف للبقاء في منصبه، ما قد يشكل عودة إلى الحال الطبيعية في السياسة الهندية.

ووضُع مودي أمام اختبار في صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، إذ إن دائرته فارانازي، المدينة المقدسة على ضفاف الغانج، انتخبت في المرحلة السابعة من الانتخابات.

وقال شايلايش غوبا وهو ناخب في المدينة في تصريحات إلى «فرانس برس»: «خلال السنوات الخمس القادمة، أريد أن تركز الحكومة على النظام التعليمي. يجب إعادة رفع المستوى التعليمي. أما في ما يخص سائر الأمور، فأعتقد أن الحكومة الحالية قامت بعمل جيّد».

واعتبر المحلل السياسي كارات ثابار في مقالة رأي نشرتها صحيفة «هندوستان تايمز»، أنه بدلاً من الدفاع عن أدائه قام مودي «باللعب على شعورنا بانعدام الأمن وهزّ مخاوفنا الداخلية العميقة»، واعتبر كاتب الافتتاحيات أن «هدفه كان تذكيرنا بهشاشة الهند. فهو إذاً أجّج الخوف، إلى حدّ خلق الذعر» من دون التحدث عن مواضيع ملحّة مثل أزمة الريف أو البطالة.

وتصاعد حدة التوتر بين مودي وراهول غاندي في الهند، عبر تبادل الإهانات عن بعد بشكل شبه يومي. ونظّم القومي الهندوسي 142 تجمعاً خلال حملته، وصلت في بعض الأحيان خمسة تجمعات في اليوم الواحد.