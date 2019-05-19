وكالة: الكرملين في انتظار قرار أميركا بشأن عقد اجتماع بين بوتين وترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 مايو 2019, 02:41 مساء
ترامب وبوتين (الإنترنت)

ذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، أن الكرملين عبَّر يوم الأحد عن أمله في عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، لكنه لم يتلقَ قرارًا حاسمًا بعد من واشنطن بشأن ذلك.

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ونقلت الوكالة عن ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين قوله: «نعلم أن ترامب تحدث عن رغبته في عقد اجتماع، لكن للأسف نعلم أن (وزير الخارجية الأميركي مايك) بومبيو لم يأتِ بأي مقترحات ملموسة بشأن ترتيب مثل ذلك الاجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا»، وفق ما أوردت «فرانس برس».

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