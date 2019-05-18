استقالة اليميني القومي كريستيان شتراخه نائب المستشار النمساوي

أعلن نائب المستشار النمساوي هاينز كريستيان شتراخه (يمين قومي) السبت استقالته بعد الكشف عن محاولته الحصول على دعم مالي من روسيا في 2017، في فضيحة مدوية لاحد أبرز قيادات اليمين المتشدد في القارة قبل اسبوع من الانتخابات الاوروبية، وفق ما نقلت «فرانس برس».

وقال شتراخه (49 عامًا) في مؤتمر صحافي في فيينا: «قدمت للمستشار سيباستيان كورتس استقالتي من مهامي كنائب مستشار وقبلها». وأضاف شتراخه الذي كان شكل حكومة مع المستشار المحافظ كورتس في نهاية 2017، «ارتكبت هفوة ولا أريد أن يشكل ذلك ذريعة لاضعاف التحالف».