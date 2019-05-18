كوريا الشمالية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لاستعادة سفينة شحن صادرتها أميركا

صورة وزعها المدعي العام الأميركي تظهر سفينة الشحن الكورية الشمالية المتهمة بانتهاك العقوبات الدولية، 9 مايو 2019 (فرانس برس)

قالت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التدخل في مسألة مصادرة الولايات المتحدة «بشكل غير قانوني» لإحدى سفنها التجارية، وطالبت باتخاذ «إجراءات عاجلة» للمساعدة في استعادة سفينة الشحن واصفة الإجراء الأميركي بأنه عمل «شنيع».

وكان القضاء الأميركي أعلن في 9 مايو مصادرة سفينة الشحن الكورية الشمالية «وايز أونست» المتهمة بانتهاك العقوبات الدولية عبر تصديرها كميات من الفحم واستيرادها آلات، وفق «فرانس برس».

وكانت هذه السفينة محتجزة منذ عام في إندونيسيا لأن قبطانها ملاحق من قبل سلطات هذا البلد بسبب أنشطة تنتهك العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.

وبدأت السلطات الأميركية في يوليو إجراءات لمصادرة السفينة.

العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ

ويأتي ذلك على خلفية تدهور العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد قيام الأخيرة بتدريبات عسكرية شهدت إطلاق صاروخين قصيري المدى ومع تعثر المباحثات النووية منذ آخر قمة بين دونالد ترامب وكيم جونغ اون في فبراير في فيتنام التي انتهت من دون التوصل الى اتفاق.

وفي خطاب وجهه للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وصف مندوب كوريا الشمالية الدائم لدى الأمم المتحدة كيم سونغ الحادث «بغير القانوني والصارخ»، على ما نقلت عنه وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وطالب سونغ غوتيريش «باتخاذ إجراءات عاجلة كوسيلة للمساهمة في استقرار شبه الجزيرة الكورية وإثبات عدم تحيز الأمم المتحدة».

يذكر أن كوريا الشمالية، الثلاثاء، وصفت مصادرة السلطات الاميركية للسفينة بأنها «عمل سرقة غير مشروع» وطالبت بإعادة السفينة.

وقال ناطق باسم الخارجية الكورية الشمالية في بيان إنّ «الولايات المتحدة يجب أن تدرك عواقب أعمالها الشبيهة بأعمال العصابات، وتعيد سفينتنا بدون تأخير».

وتتعرض كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات صادرة من مجلس الأمن الدولي لإرغامها على التخلي عن برامجها النووية والبالستية.

وفشلت قمة هانوي حول هذه المسألة تحديدا، إذ طالب كيم برفع العقوبات الرئيسية عن بلاده مقابل بدء عملية نزع الاسلحة النووية التي اعتبرتها واشنطن خجولة جدا.