السجن 20 عامًا لعنصر سابق بـ«الاستخبارات الأميركية» بتهمة التجسس لصالح الصين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 مايو 2019, 09:04 صباحا
شعار المخابرات المركزية الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)

حكِم على عضو سابق في وكالة الاستخبارات الأميركيّة «سي آي إيه» الجمعة بالسّجن 20 عامًا بتُهمة التجسّس لصالح بكين.

وجاء الحكم على كيفن مالوري البالغ من العمر 62 عامًا بعد إدانته ببيع «معلومات دفاعيّة» لقاء 25 ألف دولار لضابط مخابرات صيني، خلال رحلات أجراها إلى شنغهاي في مارس وأبريل 2017.

وقال مالوري لأحد العملاء الصينيّين في رسالة تعود إلى الخامس من مايو 2017 «هدفكم الحصول على معلومات، وهدفي أنا تقاضي المال».

خدَم مالوري بالجيش الأميركي، وعمل لاحقاً بصفته عنصراً خاصّاً في أحد الأجهزة الأمنيّة التابعة لوزارة الخارجيّة، قبل أن يُصبح عضوًا بـ«السي آي إيه». 

ويتكلّم مالوري اللغة المندرينيّة بطلاقة. وحتّى العام 2012 شغلَ مناصب أتاحت له الوصول إلى معلومات مصنّفة «في منتهى السرّية».

يأتي هذا بإطار سلسلة من عمليّات القبض على مسؤولين أميركيّين متّهمين بالتجسّس لصالح الصّين.

ففي بداية مايو، أقرّ العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزيّة جيري شون شينغ لي بالتجسّس لحساب بكين. وفي أبريل، أقرّت الدبلوماسية الأميركية كانديس ماري كليبورن بتلقّيها أموالاً من عناصر صينيين لقاء ملفّات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايرن ميونيخ يحسم لقب الدوري الألماني بفوز عريض
رياضة عالمية
نشر تفاصيل شهادة ميلاد طفل الأمير هاري وميغن
منوعات
عودة «أبراهام لينكولن» إلى الخليج توقظ ذكرى الحرب لدى العراقيين
عربى
تواصل أزمة السيولة.. طوابير على الصرف واحتجاجات أمام المصارف
ليبيا
فرنسا تحقق رقمًا قياسيًا كأول وجهة سياحية عالمية لعام 2018
اقتصاد
كاركاتير حليم - تجار الحروب والأسعار
كاريكاتير
أليغري لن يكون مدرب يوفنتوس الموسم المقبل
رياضة عالمية
كونتي: أكدت لحفتر أنه لا يمكننا العمل مع خيار عسكري.. العنف لا يولد إلا العنف
ليبيا
أطفال النازحين: متى نعود إلى بيوتنا وأصدقائنا؟
ليبيا
ملف الشركات الأجنبية.. خلافات سياسية أم مخالفات قانونية؟
ليبيا
بالتنسيق مع الجيش الليبي.. الإمارات تعلن إطلاق أربعة آسيويين احتجزوا غرب ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: قرار وقف حرب العاصمة يدخل المطبخ السياسي الدولي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي حول أول فريق وطني ليبي لـ«الرغبي» يحصد جائزة دولية