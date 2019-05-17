ترامب يؤجل فرض رسوم على السيارات لمدة 6 أشهر

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 9 مايو 2019

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إرجاء قرار فرض رسوم جمركية إضافية على واردات قطاع السيارات، لنحو ستة أشهر.

فيما تواصل الولايات المتحدة مفاوضات مع شركائها التجاريين وخصوصًا الاتحاد الأوروبي واليابان.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: أنه «من المقرر أن يواصل ممثل التجارة الأميركي المفاوضات حول اتفاقات» وعليه إبلاغ الرئيس الأميركي «خلال مهلة 180 يوما» بنتائج تلك المفاوضات.

وتوقعت شركات صناعة السيارات ، الأسبوع الماضي، أن يرجئ ترامب القرار، مع إجراء مفاوضات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان.

وحذرت شركات جنرال موتورز وفولكسفاغن وتويوتا موتور وغيرها من الآثار الضارة المترتبة على فرض رسوم تصل إلى 25% على واردات السيارات وأجزائها.