رغم «الوساطة» النرويجية.. غوايدو يرفض التفاوض مع الحكومة الفنزويلية

نفى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الخميس، وجود «أي مفاوضات» بين المعارضة والحكومة في أوسلو، مشيرًا في المقابل إلى «وساطة» تتولاها النرويج في محاولة لحل الأزمة في فنزويلا.

وقال غوايدو خلال اجتماع سياسي في كراكاس، وفق وكالة «فرانس برس»: «ليس هناك أي نوع من التفاوض»، مع إقراره بإرسال «موفدين» من فريقه في إطار «وساطة» تعمل عليها النروج منذ أشهر عدة.

ميدانيًا، أعقب دعوة فاشلة لغوايدو الثلاثاء إلى الجيش للتمرد، تظاهرات حاشدة وسجلت صدامات الثلاثاء والأربعاء.

وبحسب منظمة العفو الدولية قتل أربعة أشخاص وأصيب 200 آخرون بجروح في المواجهات بين أنصار المعارضة وقوات الأمن. وتشهد البلاد أزمة اقتصادية لا سابق لها في تاريخها الحديث.