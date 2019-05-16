رئيس بلدية نيويورك يتحدى ترامب في الانتخابات الرئاسية 2020

رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي بيل دي بلازيو في مارس 2019 في واشنطن (الوكالة الفرنسية)

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، اليوم الخميس، التحدي أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب بترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في العام 2020.

وأوضح دي بلازيو البالغ 58 عامًا، في شريط فيديو بثه على موقع يوتيوب، بلغت مدته 3 دقائق، السياسات التي استحدثها في أكبر المدن الأميركية لمصلحة «الأسر العاملة» منذ العام 2014، كما أكد أنه «مستعد لتحدي» الرئيس دونالد ترامب.

وقال إنّ «دونالد ترامب يجب وقفه. أنا بيل دي لازيو وسأترشح للرئاسة لأنه حان وقت وضع الأفراد العاملين أولًا».

واستحدث دي بلازيو نظام حضانة وإجازة مرضية مدفوعة الأجر كما مهّد مطلع العام الجاري لضمان تقديم الرعاية الصحية لكل سكان نيويورك.

وكان دي بلازيو انتخب رئيسًا لبلدية نيويورك في العام 2013 على أساس وعد بخفض التفاوت الاجتماعي بعدما تولى المنصب الملياردير مايكل بلومبرغ على مدى 12 عامًا. واعتبر انذاك من المرشحين الذين مواقفهم متقاربة مع اليساري بيرني ساندرز.

وقال في الفيديو «هناك الكثير من المال في العالم، هناك الكثير من المال في هذا البلد، إنما هو في الأيدي الخاطئة» وهي عبارة يكررها باستمرار في نيويورك.

وأشار دي بلازيو إلى أنه يعرف كيف يواجه ترامب في مجال التغير المناخي، وهو الملف الذي يشكك فيه ترامب.