الشرطة الهولندية تعلن اعتقال منفذ هجوم أوتريخت

أعلنت الشرطة الهولندية اعتقال منفذ الهجوم في أوتراخت، والذي أسفر عن سقوط 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، في حادث إطلاق نار وقع في محطة ترام ومواقع أخرى قريبة بمدينة أوتريخت وسط هولندا، الإثنين.

ولم تستبعد الشرطة وجود «دافع إرهابي» وراء الحادث، وحددت هوية شخص من أصل تركي يدعى جوكمان تانيس،37 عامًا، على صلة بالهجوم، ونشرت صورة له التقطت عبر كاميرا الترام وطلبت من السكان الإبلاغ عنه في حال رؤيته دون الاقتراب منه، بحسب «سكاي نيوز».

وطوقت السلطات ميدانًا في محطة للترام بوسط المدينة، حيث وقع الحادث الرئيسي، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان. وأفادت شرطة أوتريخت بأنه تم إرسال مروحيات إلى مكان الحادث، وناشدت المواطنين الابتعاد للسماح للمسعفين ورجال الإنقاذ بالقيام بعملهم، فيما طلبت من الجامعات والمدارس إغلاق أبوابها وعدم السماح للطلاب بالخروج.