إيطاليا..عمدة ميلانو ينـوي إعادة أموال منحتها السعودية لدار الأوبرا

مبنى دار لأوبرا لاسكالا في مدينة ميلانو الإيطالية، 16 مارس 2005. (أ ف ب)

قال رئيس بلدية ميلانو الإيطالية جوزيبي سالا، إن مجلس إدارة أوبرا «لاسكالا» في ميلانو يعتزم إعادة الأموال الواردة بتحويلات بقيمة 3 ملايين يورو و100 ألف يورو، والتي تم استلامها من حكومة المملكة العربية السعودية.

أعلن العمدة سالا بعد اجتماع مجلس إدارة المسرح في ميلانو الإثنين، أن «التحويلات المالية السالفة الذكر، تمت دون احترام المبادئ التوجيهية للتبرعات»، وأن «هناك قوانين وقواعد يجب احترامها»، بهذا الشأن، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقال سالا إنه «إنطلاقًا من منصبي، اقترحت إعادة مبلغ الثلاثة ملايين يوروعلى الفور، وقد وافقني المستشارون الرأي بالإجماع». وذكر أن «المسيرة نحو اتفاق مع السعوديين تنتهي اليوم»، موضحاً أنه «لم تتم الموافقة على أي شكل آخر من أشكال التعاون مع السعوديين»، فـ«مجلس إدارة (لا سكالا) لم يوافق على المشروع، لكن لا توجد أية مقاطعة»، ضد هذا البلد الخليجي.

وأوضح العمدة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي المعارض، أنه «لا توجد قائمة سوداء تابعة للحكومة»، إزاء السعودية، فـ«لسنا في وضع يسمح لنا بالقول: لا حوار مع السعوديين». وأردف «نحن نعيد ضبط كل شيء اليوم»، لكن «إن كان المشرف سيتحدث في المستقبل عن برنامج تعاون جديد، فسيناقش مجلس الإدارة قبوله أم لا».

وخلص رئيس بلدية ميلانو، إلى القول «إننا نعود الآن إلى نقطة الصفر»، مكرراً: «نحن لا نغلق أبوابنا بوجه أحد ولا ندع أنفسنا نتأثر بالسياسيين».