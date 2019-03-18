تركيا وإيران تطلقان «عملية مشتركة» ضد الأكراد

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن تركيا وإيران أطلقتا الإثنين «عملية مشتركة» ضد الأكراد من حزب العمال الكردستاني التركي.

وقال الوزير حسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية للأنباء «أطلقنا هذا الصباح في الساعة الثامنة (الخامسة ت غ) عملية مشتركة مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني على حدودنا الشرقية» بدون إعطاء المزيد من التوضيحات.

وتتقاسم تركيا حدودًا مع إيران شرقًا ومع العراق في الجنوب الشرقي. ومطلع مارس قال صويلو إن تركيا تأمل في شنِّ «عملية مشتركة» مع إيران ضد مواقع المتمردين الأكراد شمال العراق. وهي المرة الأولى التي تعلن فيها حكومة أنقرة الحالية مثل هذه العملية التركية - الإيرانية ضد حزب العمال الكردستاني.

ويأتي إعلان صويلو غداة إطلاق نار وقع على بعد 100 كلم غرب الموصل بين مقاتلي حزب العمال والجيش العراقي ما أدى إلى مقتل جنديين عراقيين. وعززت تركيا تعاونها مع إيران ضد حزب العمال في السنوات الأخيرة. وتنهي أنقرة بناء «الجدار الأمني» على حدودها مع إيران لمنع تنقلات الأكراد بين البلدين.

ويشنّ حزب العمال تمردًا داميًا ضد الدولة التركية منذ 1984. وقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم عدد من المدنيين في مواجهات بين قوات الأمن وحزب العمال. وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال بالمنظمة «الإرهابية».