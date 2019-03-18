سقوط مصابين في إطلاق نار بمدينة أوتريخت الهولندية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 01:04 مساء

قالت الشرطة الهولندية إن «كثيرين» أُصيبوا في إطلاق نار في مدينة أوتريخت، الواقعة وسط البلاد، صباح الإثنين.

وأضافت الشرطة، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية»، أن السلطات طوقت ميدانًا في محطة للترام بوسط المدينة، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

وقالت الشرطة، على حسابها على «تويتر»: «حادث إطلاق نار، هناك تقارير عن عدة جرحى»، مضيفةً «إنه حادث إطلاق نار داخل ترام. لقد تم إرسال عدة مروحيات لتقديم المساعدة».

وذكرت جريدة «ألخمين داخبلاد» المحلية أن الشرطة، بما في ذلك وحدة مكافحة الإرهاب، تم استدعاؤها إلى موقع إطلاق النار في المدينة التي تعد رابع أكبر المدن الهولندية من حيث الكثافة السكانية.

وأكدت شرطة أوتريخت وقوع إطلاق نار، بينما انتشر ضباط في مكان الحادث، في محاولة لمطاردة المسلح الذي هرب، وفقًا لجريدة «ميرور» البريطانية.

وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر توقف الترام في منتصف تقاطع محاط بمركبات خدمات الطوارئ. ولم تتضح بعد طبيعة الهجوم، أو دوافع منفذه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لنقي: أعضاء مجلس الدولة مستعدون للذهاب إلى طبرق لتفعيل اتفاقنا مع «النواب»
ليبيا
تعرف على تفاصيل الـثواني الـ30 التي أنقذت منتخبًا مسلمًا من «مجزرة نيوزيلندا»
رياضة محلية
بعد بلجيكا .. مخاوف من اتجاه إيطاليا لرفع حظر التجميد على الأصول والأموال ...
ليبيا
لجنة متابعة الأموال المجمدة: وثائق تثبت تحويل ملياري يورو لمؤسسات ليبية بين 2011...
ليبيا
وزير اقتصاد «الموقتة»: الليبيون بحاجة لسنة مالية 15 شهرًا كي يلبوا متطلبات ...
ليبيا
67 ألف أميركي تقاضوا مرتجعاتهم الضريبية مرتين بسبب خطأ في المعلوماتية
اقتصاد
ضحايا سقطوا في مجزرة نيوزيلندا
دولى
«فيسبوك» تحذف 1.5 مليون فيديو للهجوم على المسجدين بنيوزيلندا
دولى
كاركاتير خيري - وجه الإرهاب
كاريكاتير
كاركاتير حليم - سفاح اليمين المتطرف في نيوزيلندا
كاريكاتير
معرض للتراث الطارقي في سبها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي
ليبيا
المسرح الشعبي يستعد لليوم العالمي للمسرح بـ«جاك الليل»
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب وحالات ضعف العضلات