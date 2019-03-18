سقوط مصابين في إطلاق نار بمدينة أوتريخت الهولندية

قالت الشرطة الهولندية إن «كثيرين» أُصيبوا في إطلاق نار في مدينة أوتريخت، الواقعة وسط البلاد، صباح الإثنين.

وأضافت الشرطة، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية»، أن السلطات طوقت ميدانًا في محطة للترام بوسط المدينة، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

وقالت الشرطة، على حسابها على «تويتر»: «حادث إطلاق نار، هناك تقارير عن عدة جرحى»، مضيفةً «إنه حادث إطلاق نار داخل ترام. لقد تم إرسال عدة مروحيات لتقديم المساعدة».

وذكرت جريدة «ألخمين داخبلاد» المحلية أن الشرطة، بما في ذلك وحدة مكافحة الإرهاب، تم استدعاؤها إلى موقع إطلاق النار في المدينة التي تعد رابع أكبر المدن الهولندية من حيث الكثافة السكانية.

وأكدت شرطة أوتريخت وقوع إطلاق نار، بينما انتشر ضباط في مكان الحادث، في محاولة لمطاردة المسلح الذي هرب، وفقًا لجريدة «ميرور» البريطانية.

وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر توقف الترام في منتصف تقاطع محاط بمركبات خدمات الطوارئ. ولم تتضح بعد طبيعة الهجوم، أو دوافع منفذه.