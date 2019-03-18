ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 77 قتيلاً

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 09:53 صباحا
جنود يبحثون عن ناجين في سنتاني (ا ف ب)

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، الإثنين، أن الفيضانات في إقليم بابوا في شرق البلاد، أوقعت 77 قتيلاً على الاقل، فيما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى 58 قتيلاً، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

ولا يزال هناك عشرات الاشخاص في عداد المفقودين فيما أصيب عدة أشخاص بجروح من جراء الكارثة الناجمة عن الامطار الغزيرة وانزلاقات التربة. وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث ستوبو بورو نوغروهو إن «حصيلة القتلى قد ترتفع أكثر حيث لا يزال هناك 43 شخصًا في عداد المفقودين».

ويعمل رجال الإنقاذ وسط الوحول والحجارة والاشجار المتساقطة بحثًا عن ناجين فيما يعالج الفريق الطبي الجرحى وتم إجلاء آلاف من بلدة سنتاني في شمال شرق البلاد.

اقرأ أيضًا: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات بابوا في إندونيسيا إلى 58 قتيلاً

ووسط الدمار، عثر رجال الإنقاذ على طفل في شهره الخامس داخل منزل قتلت فيه والدته واخوته، وسلم إلى والده.

وقال الناطق العسكري باسم بابوا محمد عيدي لوكالة «فرانس برس»: «نقلناه إلى المستشفى وقد تلقى العلاج» مضيفًا: «وضعه مستقر وتم تسليمه إلى والده». وأعلن الجيش أنه قام بإجلاء 5700 شخص من المنطقة المنكوبة.

وأضاف عيدي: «لدينا أكثر من ألف عنصر يعملون على البحث عن الضحايا». وأعلنت إندونيسيا حالة الطوارىء لمدة 14 يومًا لمواجهة تداعيات الفيضانات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

67 ألف أميركي تقاضوا مرتجعاتهم الضريبية مرتين بسبب خطأ في المعلوماتية
اقتصاد
ضحايا سقطوا في مجزرة نيوزيلندا
دولى
«فيسبوك» تحذف 1.5 مليون فيديو للهجوم على المسجدين بنيوزيلندا
دولى
كاركاتير خيري - وجه الإرهاب
كاريكاتير
كاركاتير حليم - سفاح اليمين المتطرف في نيوزيلندا
كاريكاتير
معرض للتراث الطارقي في سبها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي
ليبيا
المسرح الشعبي يستعد لليوم العالمي للمسرح بـ«جاك الليل»
ثقافة وفن
تحقيق في بلجيكا حول شبهة فساد في قضية الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
عدم الاستقرار السياسي يضع طرابلس ضمن الـ15 مدينة الأخيرة في تصنيف الجودة
ليبيا
الدولفين الليبي فلفل يقتنص ذهبية الفراشة في الأولمبياد العالمي الخاص
رياضة محلية
أمين بورواق لـ«الوسط»: مهرجان «درنة المسرحي» أكد استمرار الإبداع في مواجهة ...
ثقافة وفن
الناشط تامر الهدار: حكومة الوفاق تجاهلت تمكين الشباب في مراكز صنع القرار
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية التعرف على المقاسات المناسبة لإطارات السيارة