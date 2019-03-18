ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 77 قتيلاً

جنود يبحثون عن ناجين في سنتاني (ا ف ب)

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، الإثنين، أن الفيضانات في إقليم بابوا في شرق البلاد، أوقعت 77 قتيلاً على الاقل، فيما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى 58 قتيلاً، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

ولا يزال هناك عشرات الاشخاص في عداد المفقودين فيما أصيب عدة أشخاص بجروح من جراء الكارثة الناجمة عن الامطار الغزيرة وانزلاقات التربة. وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث ستوبو بورو نوغروهو إن «حصيلة القتلى قد ترتفع أكثر حيث لا يزال هناك 43 شخصًا في عداد المفقودين».

ويعمل رجال الإنقاذ وسط الوحول والحجارة والاشجار المتساقطة بحثًا عن ناجين فيما يعالج الفريق الطبي الجرحى وتم إجلاء آلاف من بلدة سنتاني في شمال شرق البلاد.

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ووسط الدمار، عثر رجال الإنقاذ على طفل في شهره الخامس داخل منزل قتلت فيه والدته واخوته، وسلم إلى والده.

وقال الناطق العسكري باسم بابوا محمد عيدي لوكالة «فرانس برس»: «نقلناه إلى المستشفى وقد تلقى العلاج» مضيفًا: «وضعه مستقر وتم تسليمه إلى والده». وأعلن الجيش أنه قام بإجلاء 5700 شخص من المنطقة المنكوبة.

وأضاف عيدي: «لدينا أكثر من ألف عنصر يعملون على البحث عن الضحايا». وأعلنت إندونيسيا حالة الطوارىء لمدة 14 يومًا لمواجهة تداعيات الفيضانات.