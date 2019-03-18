حكومة نيوزيلندا توافق «مبدئيًا» على تشديد قوانين ضبط الأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 09:38 صباحا
رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا ارديرن (ا ف ب)

وافقت حكومة نيوزيلاندا «مبدئيًا» الإثنين، على تشديد قوانين ضبط الأسلحة بعد أيام فقط على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين وأدى إلى مقتل 50 شخصًا. وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، وفق «فرانس برس»، إن تفاصيل هذه الاجراءات ستطرح قبل اجتماع الحكومة الاثنين المقبل مؤكدةً أنه «يجب التحرك الآن».

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وأعلنت أيضًا عن بدء تحقيق في الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش الذي أثار تساؤلات حول كيفية إفلات مطلق النار المشتبه به، من مراقبة وكالات الاستخبارات.

رغم أن تفاصيل الاجراءات لم تتضح بعد، إلا أن سرعة تحرك نيوزيلندا حيال مسألة الأسلحة تركت أصداء في مختلف أنحاء العالم وخصوصًا في الولايات المتحدة، حيث تراوح الإصلاحات مكانها منذ عقود، وحيث يستأنف الجدل ذاته في كل مرة تحصل فيها عمليات إطلاق نار جماعية.

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وأوضحت ارديرن: «لقد استغرق الأمر بالنسبة إلينا 72 ساعة». وأضافت: «لقد اتخذنا قرارًا كحكومة، نحن متحدون» وقد وقف بجانبها نائب رئيس الوزراء وينستون بيترس وشريكها في التحالف. وأكد بيترس الذي سبق أن عارض حزبه «نيوزيلندا أولاً» التعديلات، أنه يدعم رئيسة الوزراء بالكامل. وقال: «الحقيقة هي أنه بعد الساعة الواحدة ظهر الجمعة، تغير عالمنا إلى الأبد وكذلك قوانينا».

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