الرئيس البرازيلي يتوجه إلى الولايات المتحدة لتعزيز تحالفه مع ترامب

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو. (أ ف ب)

غادر الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الأحد متوجهًا إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب وتعزيز تحالف محافظ شعبوي معه يهدف في جانب منه إلى تكثيف الضغوط على فنزويلا.

وبعيدا من مؤتمر دافوس في سويسرا الذي حضره في يناير، تعد زيارة واشنطن الأولى لبولسونارو لاجراء محادثات ثنائية منذ توليه منصبه رسميا، وفق «فرانس برس». وهذا اللقاء يمكن أن يمهد لزعيمي أكبر ديموقراطيتين في الأميركتين للعمل معا حول مجموعة من القضايا الإقليمية.

والقضية الأكثر إلحاحا هي الأزمة في فنزويلا، بعدما اعترفت الولايات المتحدة والبرازيل مع عشرات الدول الأخرى بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا انتقاليا بهدف ازاحة الرئيس نيكولاس مادورو. وكان بولسونارو قد أعرب منذ فترة طويلة عن إعجابه بترامب، واعتاد أن يكون صدى لأفكار الأخير في منظمات بلاده واروقتها السياسية، مثل إعطاء الافضلية للأعمال والشركات على حساب المخاوف البيئية.

وهذه المشاعر القومية المشتركة يمكن ملاحظتها ايضا في علاقة ادواردو بولسونارو ابن الرئيس والنائب الفدرالي مع مستشار ترامب السابق ستيف بانون. وكشف ادواردو بولسونارو في أوائل فبراير أنه كان جزءا من مجموعة معروفة باسم «الحركة» مقرها بروكسل، أسسها بانون لتعزيز مبادىء القومية اليمينية المتطرفة.

والسبت أعلن بولسونارو الرئيس أن من النتائج الرئيسية المحتملة لزيارته توقيع اتفاق يمكن بموجبه للولايات المتحدة الوصول إلى قاعدة لإطلاق الأقمار الصناعية في البرازيل بالقرب من خط الاستواء.

وتعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل بعد الصين. وبعد وصوله الأحد، سيتناول بولسونارو العشاء في منزل السفير البرازيلي سيرجيو أمارال مع مجموعة تضم بانون والكاتب البرازيلي المقيم في الولايات المتحدة أولافو دي كارفالو الذي يعتبر الملهم العقائدي لبولسونارو.

وبعد عودته يعتزم بولسونارو زيارة تشيلي ثم اسرائيل في أواخر مارس، وقد أقام علاقة وثيقة مع رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو عندما حضر الأخير حفل تنصيبه.