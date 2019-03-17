آلاف المعارضين للنظام الجزائري يتجمعون مجددًا في باريس

محتجون يلوحون باعلام الجزائر في ساحة الجمهورية بباريس اثناء تجمع ضد نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 17 مارس 2019. (أ ف ب)

تجمع آلاف من معارضي النظام الجزائري الأحد مجددا في باريس، مؤكدين أن تظاهرات الأحد ستتواصل حتى «يصغي (النظام الجزائري) للشعب».

وكتب على لافتة بألوان العلم الوطني الجزائري رفعها محتجون في ساحة الجمهورية بباريس «النصر بشكل سلمي أو السقوط بكرامة»، بحسب «فرانس برس».

وقدم كثير من المحتجين مع أفراد اسرهم ملتفين بالعلم الوطني الجزائري أو ملونين جباههم بألوان العلم. وقالت رجاء بنسعيد التي تؤمن تماما بـ«نهاية سلمية» للازمة الجزائرية، «نريد أن يرحل الجميع. الرئيس ميت منذ زمن طويل. سنكون هنا حتى انتصار الشعب. الجمعة في الجزائر العاصمة والاحد في باريس».

لكن أحد مواطنيها الذي طلب عدم كشف هويته، لا يوافقها الرأي وقال «لن يتخلوا أبدا عن السلطة. والناس نفد صبرهم وشعروا بأن هناك دعما من العواصم الغربية باريس وواشنطن ..». وانتقدت بعض اللافتات الدعم المفترض خصوصا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للنظام الجزائري. وكتب على بعضها «ماكرون، اهتم بشؤونك» و«لا ماكرون ولا بوتين، الشعب هو صاحب القرار».

ومع تخليه الإثنين الماضي عن الترشح لولاية خامسة، قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تاجيل الانتخابات الرئاسية حتى الانتهاء من تنظيم «ندوة وطنية» تهدف إلى إصلاح البلد، وهو ما يعني واقعيا تمديد ولايته الحالية التي كان يفترض أن تنتهي في 29 أبريل المقبل.

وكان ماكرون أشاد بقرار بوتفليقة داعيا إلى «عملية انتقالية ضمن أجل معقول». لكن المتظاهرين قالوا إن «ماكرون دعم انقلابا على الدستور». وإضافة الى تجمع باريس، من المقرر تنظيم تجمعات مماثلة في مدن فرنسية أخرى. ويعيش في فرنسا 760 ألف جزائري، بحسب معهد الاحصاء الفرنسي. ويبلغ عددهم 1,7 مليون نسمة إذا أضيف اليهم ابناؤهم.