بوتين يزور القرم للمشاركة في احتفالات الذكرى الخامسة لضمها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مارس 2019, 05:06 مساء
سكان من القرم يحتفلون بذكرى ضم شبه الجزيرة إلى روسيا، 16مارس 2019. (أ ف ب)

أعلن الكرملين الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى القرم الإثنين للمشاركة في احتفالات الذكرى الخامسة لضم شبه الجزيرة لروسيا، والذي دانته كييف والمجموعة الدولية، لكن أكثرية الروس رحبوا به.

وجاء في بيان للكرملين أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه في 18 مارس 2019 إلى القرم وإلى سيباستوبول»، المرفأ الذي يرسو فيه الأسطول الروسي في البحر الأسود وفق «فرانس برس».

وسيشارك بوتين في احتفال البدء باستثمار محطة لتوليد الكهرباء في شبه الجزيرة، ويلتقي مندوبين من المجتمع المحلي ويحضر احتفالات مخصصة «للذكرى الخامسة لإلحاق القرم بروسيا»، كما أوضح البيان.

وفي 18 مارس 2014، وقع فلاديمير بوتين وقادة القرم المعاهدة المتعلقة بـ«إلحاق» شبه الجزيرة الأوكرانية بروسيا، بعد يومين من استفتاء لم تعترف به المجموعة الدولية، علما بأن غالبية سكان القرم أيدوا عبره الانضمام. وكلف ذلك روسيا مجموعة من العقوبات الاوروبية والاميركية التي اثرت كثيرا على الاقتصاد الروسي. وعلى الأراضي الروسية، أعلن 18 مارس «عيد إعادة توحيد القرم وروسيا» وسيتخلله مزيد من الاحتفالات.

وقال ناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأربعاء إن «يوم إعادة التوحيد بين شبه جزيرة القرم وروسيا والذكرى الخامسة لإعادة التوحيد هذه، تاريخ بالغ الأهمية لجميع الروس، وينبغي ألا يشك أحد في أن الرئيس بوتين سيشارك، كما ينبغي، في الاحتفالات» المخصصة لهذه المناسبة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

67 ألف أميركي تقاضوا مرتجعاتهم الضريبية مرتين بسبب خطأ في المعلوماتية
اقتصاد
ضحايا سقطوا في مجزرة نيوزيلندا
دولى
«فيسبوك» تحذف 1.5 مليون فيديو للهجوم على المسجدين بنيوزيلندا
دولى
كاركاتير خيري - وجه الإرهاب
كاريكاتير
كاركاتير حليم - سفاح اليمين المتطرف في نيوزيلندا
كاريكاتير
معرض للتراث الطارقي في سبها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي
ليبيا
المسرح الشعبي يستعد لليوم العالمي للمسرح بـ«جاك الليل»
ثقافة وفن
تحقيق في بلجيكا حول شبهة فساد في قضية الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
عدم الاستقرار السياسي يضع طرابلس ضمن الـ15 مدينة الأخيرة في تصنيف الجودة
ليبيا
الدولفين الليبي فلفل يقتنص ذهبية الفراشة في الأولمبياد العالمي الخاص
رياضة محلية
أمين بورواق لـ«الوسط»: مهرجان «درنة المسرحي» أكد استمرار الإبداع في مواجهة ...
ثقافة وفن
الناشط تامر الهدار: حكومة الوفاق تجاهلت تمكين الشباب في مراكز صنع القرار
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية التعرف على المقاسات المناسبة لإطارات السيارة