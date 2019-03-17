ضحايا سقطوا في مجزرة نيوزيلندا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مارس 2019, 12:35 مساء

يتحدر ضحايا المجزرة التي نفذها متطرف عنصري أسترالي في مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وقد أسفر الاعتداء عن سقوط خمسين قتيلاً بينهم أطفال، فيما لا يزال 36 جريحا في المستشفى صباح الأحد، بحسب الشرطة.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية نبذة عن بعض الضحايا في ما يلي:

حاول حماية مصلين
قتل داود نبي، الأفغاني البالغ من العمر 71 عاما، وهو يحاول إنقاذ مصلين في مسجد النور بوسط مدينة كرايست تشيرش. وكان فر من بلاده في السبعينات ويقيم منذ أكثر من أربعين عاما في نيوزلندا التي يصفها بأنها "قطعة جنة"، وفق ما قال ابنه عمر لوكالة فرانس برس.

وقال عمر لموقع «ستاف.كو.إن زي» الإخباري «علمت من والد أفضل أصدقائي أنه وثب أمام شخص لإنقاذه» مضيفًا «تحدى الرصاص لإنقاذ حياة شخص آخر، وقضى هو نفسه».

وكان يمى، ابن داود الآخر، متوجها إلى المسجد للتصالح مع والده بعد خلاف، حين صادف صديقا له في الخارج قال له والدك أنقذ حياتي، وفق ما أوردت صحيفة «ذي إيدج» الاسترالية.

لكنه لم يدرك المأساة فعلا إلا عندما شاهد مقاطع من المجزرة صورها المهاجم، ورأى فيها والده ممددا على ظهره. وقال يمى نبي لفرانس برس «لم يخطر لي يوما أن هذا يمكن أن يحصل في نيوزيلندا. إنه بلد يعمه السلام».

في الـ14 من العمر
قضى سياد ميلني الفتى البالغ من العمر 14 عاما في مسجد النور الذي كان يقصده كل يوم جمعة للصلاة مع والدته وأصدقائه، بحسب جريدة «نيوزيلند هيرالد».

وقال والده جون ميلني إن وفاته لم تؤكد رسميا بعد، لكنه تم إبلاغه بأن ابنه شوهد ممددًا أرضا مضرجا بالدماء في المسجد. وأوضح: «خسرت ابني الصغير، كان بلغ الرابعة عشرة للتو».

ووصفه بأنه جندي صغير شجاع. من الصعب للغاية أن أعرف أنه سقط برصاص شخص لا يأبه لأي كان ولا لأي شيء كان.

طفل مفقود
آخر مرة شوهد فيها مقد ابراهيم طفل الثالثة على قيد الحياة كان في مسجد النور برفقة شقيقه ووالده.

تمكن شقيقه عبدي من الفرار من المجزرة، وتظاهر والده بأنه قتل بعدما أصيب بالرصاص ونجح في الفرار بدوره، بحسب ما أوردت صحيفة "ذي إيدج". غير أن مقد لم يشاهد منذ ذلك الحين.

وقال عبدي إن العائلة فقدت الأمل في العثور عليه على قيد الحياة بعدما تعذر رصد اسمه في سجلات مستشفى كرايست تشيرش.

الأب والابنة في المستشفى
أصيب الحلاق الأردني وسيم الساطي وابنته لين (4 سنوات) بجروح بالغة في مسجد النور. وقال في مقطع فيديو صور في سريره في المستشفى «أرجوكم صلوا لأجل ابنتي ولإجلي».

وقالت كارولاين فيليبيس وهي من أصدقاء وسيم إنه خضع لعملية جراحية إثر إصابته برصاصة اخترقت أمعاءه وبجروح في الحوض وشظايا في الورك.

وكان وسيم الساطي وصل إلى نيوزيلندا عام 2014.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - وجه الإرهاب
كاريكاتير
كاركاتير حليم - سفاح اليمين المتطرف في نيوزيلندا
كاريكاتير
معرض للتراث الطارقي في سبها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي
ليبيا
المسرح الشعبي يستعد لليوم العالمي للمسرح بـ«جاك الليل»
ثقافة وفن
تحقيق في بلجيكا حول شبهة فساد في قضية الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
عدم الاستقرار السياسي يضع طرابلس ضمن الـ15 مدينة الأخيرة في تصنيف الجودة
ليبيا
الدولفين الليبي فلفل يقتنص ذهبية الفراشة في الأولمبياد العالمي الخاص
رياضة محلية
أمين بورواق لـ«الوسط»: مهرجان «درنة المسرحي» أكد استمرار الإبداع في مواجهة ...
ثقافة وفن
الناشط تامر الهدار: حكومة الوفاق تجاهلت تمكين الشباب في مراكز صنع القرار
ليبيا
الليبية سلوي العشيبي تتوج بالميدالية البرونزية في رياضة القوة البدنية
رياضة محلية
بعثة المنتخب الوطني الأول تصل تونس
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: أسئلة الملتقى الوطني تلاحق سلامة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية التعرف على المقاسات المناسبة لإطارات السيارة