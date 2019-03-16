الإعصار إيداي يقتل 24 شخصًا على الأقل في زيمبابوي

مدينة بيريا الساحلية ومنطقتها اللتان تضررتا كثير من الإعصار إيداي (ا ف ب)

أعلنت وزارة الإعلام أن 24 شخصًا على الأقل قد قتلوا، وحوالي أربعين اعتُبروا في عداد المفقودين السبت في شرق زيمبابوي بعد مرور الإعصار إيداي الذي ضرب أيضًا موزمبيق المجاورة.

وكتبت الوزارة، على حسابها في «تويتر»: «بلغ عدد القتلى المؤكدين 24 شخصًا، معظمهم في (اقليم) شيامنيماني الشرقي».

وأضافت أن «عدد الأشخاص الذين يُعتبرون في عداد المفقودين يبلغ 40 حتى الآن»، مشيرةً إلى أن «الجيش الوطني الزيمبابوي بدأ عمليات الانقاذ، لكن الجسور التي دُمرت تؤدي الى ابطاء جهوده».

وقد تضرر الاف الأشخاص، وقطع التيار الكهربائي وغمرت المياه ابرز الجسور في منطقة مانيكالاند المجاورو لموزمبيق، كما قال نائب زيمبابوي من جهته.

وقال جوشوا ساكو، النائب عن منطقة شيمانيماني، لـ«فرانس برس»، إن «25 منزلاً على الأقل قد جرفت وسط موجة من الأوحال في مدينة نغانغو بمنطقة شيامنيماني حيث كان يقيم بعض الأشخاص وباتوا الآن في عداد المفقودين».