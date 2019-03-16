الإعصار إيداي يقتل 24 شخصًا على الأقل في زيمبابوي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مارس 2019, 01:17 مساء
مدينة بيريا الساحلية ومنطقتها اللتان تضررتا كثير من الإعصار إيداي (ا ف ب)

أعلنت وزارة الإعلام أن 24 شخصًا على الأقل قد قتلوا، وحوالي أربعين اعتُبروا في عداد المفقودين السبت في شرق زيمبابوي بعد مرور الإعصار إيداي الذي ضرب أيضًا موزمبيق المجاورة.

وكتبت الوزارة، على حسابها في «تويتر»: «بلغ عدد القتلى المؤكدين 24 شخصًا، معظمهم في (اقليم) شيامنيماني الشرقي».

وأضافت أن «عدد الأشخاص الذين يُعتبرون في عداد المفقودين يبلغ 40 حتى الآن»، مشيرةً إلى أن «الجيش الوطني الزيمبابوي بدأ عمليات الانقاذ، لكن الجسور التي دُمرت تؤدي الى ابطاء جهوده».

وقد تضرر الاف الأشخاص، وقطع التيار الكهربائي وغمرت المياه ابرز الجسور في منطقة مانيكالاند المجاورو لموزمبيق، كما قال نائب زيمبابوي من جهته.

وقال جوشوا ساكو، النائب عن منطقة شيمانيماني، لـ«فرانس برس»، إن «25 منزلاً على الأقل قد جرفت وسط موجة من الأوحال في مدينة نغانغو بمنطقة شيامنيماني حيث كان يقيم بعض الأشخاص وباتوا الآن في عداد المفقودين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليبية سلوي العشيبي تتوج بالميدالية البرونزية في رياضة القوة البدنية
رياضة محلية
بعثة المنتخب الوطني الأول تصل تونس
رياضة محلية
في العدد 173: أسئلة الملتقى الوطني تلاحق سلامة وهل تتحول سرت «بالون اختبار» حرب ...
ليبيا
تعيين مدير إقليمي للبنك الدولي في ليبيا وشمال أفريقيا
ليبيا
تحذير من نفاد مياه الشرب من الخزان الرئيسي بمدينة سرت
ليبيا
السراج يقوم بتنصيب رئيس الأركان الجديد ومعاونه
ليبيا
«غوغل» تكثّف حملتها على «الإعلانات السيئة»
علوم وتكنولوجيا
يوم عسير لـ«فيسبوك» تحت وطأة عطل واسع وتحقيق جنائي
علوم وتكنولوجيا
الوزير عبدالجليل يوضح أسباب إيقاف بعض مديري الإدارات ومراقبي التعليم
ليبيا
ترامب يمنع كل طائرات «البوينغ 737 ماكس 8» و«ماكس 9» من التحليق
دولى
الجزائر.. الشارع يطالب بالرحيل وأنباء عن حل البرلمان وضم المعارضة للحكومة
دولى
وضع حجر الأساس لبناء مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية في زوارة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة أوراق النعناع على النساء والرجال