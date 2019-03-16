الأردن يؤكد مقتل ثلاثة من مواطنيه في الاعتداء «الإرهابي» في نيوزيلندا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مارس 2019, 09:52 صباحا
مصاب لدى نقله إلى المستشفى بعد الهجوم على مسجد (ا ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، مقتل ثلاثة أردنيين في الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا الذي أودى بحياة 49 شخصًا، وأدّى إلى إصابة العشرات.

وقال سفيان القضاة مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»، إنّ «عدد الشهداء الأردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا قد ارتفع الى ثلاثة شهداء بعد وفاة أحد المصابين وأنه تم إبلاغ ذويه».

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وأضاف أن «مدير إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة السفير عاهد سويدات قد غادر المملكة أمس (الجمعة) متوجهًا إلى نيوزيلندا للتنسيق المباشر مع السلطات النيوزلندية حول الحادث ولضمان تلقي المصابين الرعاية الصحية الكاملة ولمتابعة والتحقيقات هنالك».

وكانت الخارجية الأردنية، أعلنت مساء الجمعة مقتل أردنيين اثنين وإصابة ثمانية آخرين في الاعتداء الذي أثار حالة من الصدمة والاستياء حول العالم.

ودان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في تغريدة عبر «تويتر» الجمعة «المذبحة البشعة»، مؤكدًا «هي جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية والإرهاب الذي لا دين له».

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ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عامًا) منفّذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش، السبت أمام محكمة وجّهت إليه تهمة القتل.

وهو لم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة وسيظلّ في السجن حتى مثوله مجددًا أمام المحكمة في 5 أبريل. وتعهّدت رئيسة الوزراء النيوزيلنديّة السبت تشديد قوانين حمل الأسلحة غداة الاعتداء الدام.

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