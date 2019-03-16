عنصر سابق في الاستخبارات العسكرية الأميركية يقر بالتجسس لصالح الصين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مارس 2019, 09:09 صباحا
ضابط صيني خلال اجتماع الجمعية الوطنية الشعبية في بكين (ا ف ب)

أعلنت وزارة العدل الأميركية، في بيان، أنّ عنصرًا سابقًا في الاستخبارات العسكرية الأميركية، أقرّ الجمعة بالتجسّس لصالح بكين.

واعتُقل رون روكويل هانسن (58 عامًا) في 4 يونيو بينما كان في طريقه إلى مطار سياتل (شمال شرق الولايات المتحدة) الذي كان سيُسافر منه إلى الصين وفي حوزته وثائق دفاعية سرّية.

ويتكلّم هذا المتقاعد من الجيش الأميركي اللغتين المندرينية والروسية بطلاقة، وقد أقرّ بأنّ عملاء في الاستخبارات الصينيّة اتّصلوا به في العام 2014، بحسب ما أوضحت الوزارة. واعترف هانسن بأنّه زوّدهم معلومات، وبخاصة معلومات ذات طبيعة صناعيّة، في مقابل «مئات الآلاف من الدولارات».

وفي العام 2016، سعى إلى تجنيد زميل من وكالة الاستخبارات العسكرية يملك معلومات مثيرة لاهتمام الصينيين تتعلق بـ«الاستعداد العسكري للولايات المتحدة» في منطقةٍ لم تأت الوزارة على ذكرها.

وقد عمد زميله إلى تنبيه رؤسائه ومن ثم ساهم في الإيقاع بهانسن من خلال إعطائه المستندات المطلوبة. وقالت الوزارة إن هانسن كان «يعلم أن هذه المعلومات يمكن أن تُستخدم ضد الولايات المتحدة ولمصلحة أمّة أجنبية». وقد تم اعتقاله وبحوزته تلك المعلومات.

وأقر هانسن بأنه مذنب بمحاولة نقل معلومات سرية إلى الصين، ما قد يؤدي إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة. وسيصدر الحكم في 14 سبتمبر. ويأتي هذا بإطار سلسلة من عمليات القبض على مسؤولين أميركيين متهمين بالتجسس لصالح الصين.

وهو ليس أول مسؤول أميركي توجّه إليه تهمة بيع أسرار إلى الصين، ففي يناير 2018 اعتقلت السّلطات الأميركيّة العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزيّة جيري شون شينغ لي ووجهت إليه تهمة التجسّس لحساب بكين.

وفي 2017 اعتُقل المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركيّة كيفن مالوري بالتهمة عينها. وقبله اعتُقلت الدبلوماسية الأميركية كانديس ماري كليبورن في العام 2017 بعدما تبيّن أنها أجرت اتّصالات سرّية بجواسيس صينيّين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعثة المنتخب الوطني الأول تصل تونس
رياضة محلية
في العدد 173: أسئلة الملتقى الوطني تلاحق سلامة وهل تتحول سرت «بالون اختبار» حرب ...
ليبيا
تعيين مدير إقليمي للبنك الدولي في ليبيا وشمال أفريقيا
ليبيا
تحذير من نفاد مياه الشرب من الخزان الرئيسي بمدينة سرت
ليبيا
السراج يقوم بتنصيب رئيس الأركان الجديد ومعاونه
ليبيا
«غوغل» تكثّف حملتها على «الإعلانات السيئة»
علوم وتكنولوجيا
يوم عسير لـ«فيسبوك» تحت وطأة عطل واسع وتحقيق جنائي
علوم وتكنولوجيا
الوزير عبدالجليل يوضح أسباب إيقاف بعض مديري الإدارات ومراقبي التعليم
ليبيا
ترامب يمنع كل طائرات «البوينغ 737 ماكس 8» و«ماكس 9» من التحليق
دولى
الجزائر.. الشارع يطالب بالرحيل وأنباء عن حل البرلمان وضم المعارضة للحكومة
دولى
وضع حجر الأساس لبناء مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية في زوارة
ليبيا
لجنة أممية: كوريا الشمالية متورطة في بيع أسلحة صغيرة إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: الأطفال السعداء عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة