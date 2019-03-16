مادورو يكلّف عسكريين مراقبة البنية التحتية في فنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مارس 2019, 07:23 صباحا
الرئيس الفنزويلي مادورو. (فرانس برس)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة تشكيل لواء عسكري لمراقبة البنية التحتيّة العامّة للمياه والكهرباء، بعد انقطاع التيّار الكهربائي الشامل الذي شهدته البلاد أيّاماً عدّة.

وقال مادورو إنّ الفريق المكلّف «الدّفاع عن الخدمات الأساسيّة الاستراتيجيّة للدولة» ستكون مهمّته ضمان أمن البنية التحتيّة ومراقبة صيانة المعدّات.

واتّهم الزعيم الاشتراكي الولايات المتّحدة مجدّداً بالمسؤولية عن الانقطاع الشامل للكهرباء. وقال إنّ الولايات المتحدة هي مصدر «الهجمات المتتالية» ضدّ أكبر محطّة للطاقة الكهرومائية في البلاد، وإنّ ذلك تمّ بقيادة جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

في المقابل، يقول المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا، إنّ الإهمال وفساد الحكومة مسؤولان عن هذا الفشل.

وأثّر انقطاع التيّار الكهربائي الذي بدأ في 7 مارس على البلاد بأكملها لمدّة ستّة أيام تقريبًا. وأكّدت الحكومة الثلاثاء أنّ التيّار تمّت استعادته في كلّ أنحاء البلاد، لكنّ غرب فنزويلا كان لا يزال يشهد الجمعة انقطاعاً في الكهرباء.

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