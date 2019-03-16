ترامب يوقع أول «فيتو» في ولايته لتعطيل قرار الكونغرس

الرئيس ترامب بعد توقيعه الفيتو لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك في 15 مارس 2019. (فرانس برس)

ردا على الصفعة التي تلقاها من الكونغرس الأميركي بإلغاء حالة الطوارئ الوطنية، لجأ الرئيس دونالد ترامب الجمعة إلى أول فيتو في ولايته، لرصد أموال عاجلة لتشييد الجدار الحدودي المثير للجدل على الحدود مع المكسيك.

ويبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصر على كسب معركته ضد معارضي بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ففي تحد لقرار مجلس الشيوخ إلغاء حالة الطوارئ الوطنية، لجأ ترامب الجمعة إلى الفيتو لرصد أموال عاجلة لتشييد الجدار الحدودي المثير للجدل.

وقال ترامب في المكتب البيضوي «الكونغرس حر في التصويت على هذا القرار ومن واجبي اللجوء إلى الفيتو».

وأضاف في إشارة إلى الهجرة غير الشرعية «الناس لا تستهويهم كلمة اجتياح ولكن تلك هي حقيقة الأمر».

وفي تصويت نهائي، أقر مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون الخميس، إلغاء قرار الرئيس دونالد ترامب بإعلان حالة الطوارئ الوطنية الذي كان قد أعلنها لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وانضم 12 على الأقل من أعضاء المجلس الجمهوريين، إلى الديمقراطيين في التصويت على قرار سبق أن أقره مجلس النواب، ينص على أن «حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس في 15 فبراير 2019 تعتبر ملغاة».