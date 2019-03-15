بيونغ يانغ تدرس تعليق محادثاتها النووية مع واشنطن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (ا ف ب)

تدرس بيونغ يانغ تعليق محادثاتها النووية مع واشنطن بعد انتهاء قمة هانوي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب دون اتفاق، وفق ما أوردت وكالة «تاس» الروسية الجمعة.

ونقلت «تاس» عن مساعدة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي قولها «لا نية لدينا للرضوخ بأي طريقة لطلبات الولايات المتحدة، كما أننا لسنا مستعدين للانخراط في مفاوضات من هذا النوع».

وأضافت، في تصريح أمام صحفيين ودبلوماسيين أجانب في بيونغ يانغ وفق ما نقلت «فرانس برس»، أن كيم جونغ أون سيدلي قريبًا بتصريح رسمي بهذا الصدد.

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ويأتي التحذير الكوري الشمالي بينما تم مؤخرًا رصد أنشطة في موقع كوري شمالي لاطلاق الصواريخ، الأمر الذي أثار قلقا دوليا بشأن احتمال أن تكون بيونغ يونغ تستعد لإطلاق صاروخ بعيد المدى.

وفشل كيم وترامب في قمتهما الثانية نهاية شباط/فبراير بهانوي في التوصل الى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وانتقدت مساعدة وزير الخارجية الكوري الشمالي موقفي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي للبيت الابيض جون بولتون، معتبرة أنهما «أشاعا مناخًا من العداء والتحدي» ما «يعرقل (..) الجهود البناءة» لكيم وترامب.

وتابعت تشوي سون هوي التي كانت حاضرة في هانوي أن ذلك أدى إلى «انتهاء القمة دون نتيجة تذكر». وتشكل هذه التصريحات تغيرًا في لهجة كوريا الشمالية في حين عبر الطرفان عن نيتهما مواصلة المباحثات بعد القمة.

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وفي سول، حاولت الرئاسة التقليل من أهمية هذه التصريحات معتبرة أنه «من السابق لأوانه تقييم الوضع الحالي فقط اعتمادًا على تصريحات تشوي»، مضيفةً أن كوريا الجنوبية مستمرة في العمل من أجل استئناف المباحثات.

وتريد واشنطن «اتفاقًا كبيرًا» يتيح «نزعًا للسلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل نهائي ويمكن التثبت منه بالكامل» مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقتصاد بيونغ يانغ. وخلال قمة هانوي اقترح الزعيم الكوري الشمالي تفكيك مجمع «يونغبيون» النووي مقابل رفع العقوبات الرئيسية. لكن ترامب رفض المقترح معتبرًا أنه غير كاف.