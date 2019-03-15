(صور) مقتل 40 شخصًا وإصابة 20 في إطلاق نار بمسجدين في نيوزيلندا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 مارس 2019, 10:17 صباحا
صورة مأخوذة من مطقع فيديو صوره مطلق النار داخل مسجدين في نيوزيلندا.

قُتل 40 شخصًا وأصيب أكثر من 20 آخرين في إطلاق نار وقع، اليوم الجمعة، داخل مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في خطاب إلى الأمة، إنه تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى، بحسب وكالة «رويترز».

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم، مسلحًا يحمل بندقية آليًة ويدخل المسجد أثناء صلاة الجمعة مطلقًا عدة طلقات على كل من يأتي في مرمى بصره حتى يرديه قتيلًا.

واستمر إطلاقه الرصاص على المصابين في مقطع الفيديو بضعة دقائق، ويُمكن سماع أصوات من في المسجد وهم يتأوهون بعد إصابتهم.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مهان إبراهيم الذي كان موجودًا وقت الهجوم قوله: «في البداية أعتقدنا أن عطلًا كهربيًا وقع ثم فجأة بدأ كل الأشخاص في الفرار».

ولم يعرف حتى الآن عدد المهاجمين ولكن جريدة «هيرالد» قالت إن منفذ الهجوم يعتقد أنه استرالي كتب بيانًا أوضح فيه نواياه، وجاء في البيان دعمه لإيدولوجية اليمين المتطرف وسياسة معاداة المهاجرين، بحسب «بي بي سي».

وألقت الشرطة القبض على أربعة لهم آراء متطرفة لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة.

ودانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الحادث، وقالت: «بالنيابة عن المملكة المتحدة، أقدم خالص تعازي لشعب نيوزيلاندا بعد الهجوم الإرهابي المروع في كرايست تشيرتش»، بحسب جريدة «ذا غارديان».

صورة مأخوذة من مطقع فيديو صوره مطلق النار داخل مسجدين في نيوزيلندا.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غوغل» تكثّف حملتها على «الإعلانات السيئة»
علوم وتكنولوجيا
يوم عسير لـ«فيسبوك» تحت وطأة عطل واسع وتحقيق جنائي
علوم وتكنولوجيا
ترامب يمنع كل طائرات «البوينغ 737 ماكس 8» و«ماكس 9» من التحليق
دولى
الجزائر.. الشارع يطالب بالرحيل وأنباء عن حل البرلمان وضم المعارضة للحكومة
دولى
وضع حجر الأساس لبناء مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية في زوارة
ليبيا
لجنة أممية: كوريا الشمالية متورطة في بيع أسلحة صغيرة إلى ليبيا
ليبيا
سقطت في ليبيا قبل 76 عامًا.. ثقافي طبرق ينظم محاضرة ثانية عن الطائرة الأميركية
ليبيا
معهد سويدي: ليبيا بين الدول الأربع الأكثر استيرادًا للأسلحة في أفريقيا
ليبيا
«ريمونتادا» رونالدو تنقذ يوفنتوس وتطيح بأتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
البعثة الأممية تدين التحرش بموظفي البنوك والعملاء من النساء في حي السياحية ...
ليبيا
تكليف جديد في الأهلي طرابلس بطله علي العربي بعد رحيل الأسود
رياضة محلية
تعرف على القائمة النهائية الليبية التي ستواجه جنوب أفريقيا
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: الأطفال السعداء عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة