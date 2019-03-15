(صور) مقتل 40 شخصًا وإصابة 20 في إطلاق نار بمسجدين في نيوزيلندا

صورة مأخوذة من مطقع فيديو صوره مطلق النار داخل مسجدين في نيوزيلندا.

قُتل 40 شخصًا وأصيب أكثر من 20 آخرين في إطلاق نار وقع، اليوم الجمعة، داخل مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في خطاب إلى الأمة، إنه تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى، بحسب وكالة «رويترز».

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم، مسلحًا يحمل بندقية آليًة ويدخل المسجد أثناء صلاة الجمعة مطلقًا عدة طلقات على كل من يأتي في مرمى بصره حتى يرديه قتيلًا.

واستمر إطلاقه الرصاص على المصابين في مقطع الفيديو بضعة دقائق، ويُمكن سماع أصوات من في المسجد وهم يتأوهون بعد إصابتهم.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مهان إبراهيم الذي كان موجودًا وقت الهجوم قوله: «في البداية أعتقدنا أن عطلًا كهربيًا وقع ثم فجأة بدأ كل الأشخاص في الفرار».

ولم يعرف حتى الآن عدد المهاجمين ولكن جريدة «هيرالد» قالت إن منفذ الهجوم يعتقد أنه استرالي كتب بيانًا أوضح فيه نواياه، وجاء في البيان دعمه لإيدولوجية اليمين المتطرف وسياسة معاداة المهاجرين، بحسب «بي بي سي».

وألقت الشرطة القبض على أربعة لهم آراء متطرفة لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة.

ودانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الحادث، وقالت: «بالنيابة عن المملكة المتحدة، أقدم خالص تعازي لشعب نيوزيلاندا بعد الهجوم الإرهابي المروع في كرايست تشيرتش»، بحسب جريدة «ذا غارديان».

صورة مأخوذة من مطقع فيديو صوره مطلق النار داخل مسجدين في نيوزيلندا.