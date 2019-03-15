نيوزيلاندا: هجوم اليوم عمل إرهابي لا يعكس طباع شعبنا.. ويجب الحذر عند الذهاب للمساجد

قالت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن، إن الهجوم على المسجدين عمل إرهابي أسفر عن سقوط 40 قتيلا، وإصابة أكثر من 20 بإصابات خطرة.

وأكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية في مؤتمر صحفي، أنه لم يكن أي من المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايتس تشيرش على قوائم مراقبة الأمن أو الإرهاب، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر عند الذهاب إلى المساجد في البلاد.

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا الجريمة بـ«العمل الإرهابي الذي لا يعكس طباع شعبها»، مؤكدة «رفع مستوى التهديد الأمني في نيوزيلندا إلى أعلى درجاته».

وأوضحت أن الشرطة النيوزيلندية «ألقت القبض على 4 لهم آراء متطرفة لكنهم لم يكونوا على قوائم المراقبة».