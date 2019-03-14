بريطانيا: النواب يصوتون بغالبية كبيرة حول بريكسيت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مارس 2019, 08:59 مساء

صوت النواب البريطانيون الخميس بغالبية 334 صوتا مقابل 85 ضد تعديل يطلب إرجاء موعد البريكسيت المقرر في 29 مارس الجاري، تمهيدا لإجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي حين تستعد رئيسة الوزراء تيريزا ماي لطرح خطة ثالثة على النواب الأربعاء القادم، أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات بريكسيت ميشيل بارنييه أن الاتفاق الحالي الذي أبرمته بروكسل ولندن هو الوحيد المتاح.

وخلال عدة أيام سادتها الفوضى في كثير من الأحيان في مجلس العموم، صوت النواب الثلاثاء على رفض اتفاق ماي للمرة الثانية، ورفضوا الأربعاء اقتراح مغادرة التكتل بدون اتفاق.

وبعد رفض البرلمان لمرتين الاتفاق الذي أبرمته تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، تستعد رئيسة الوزراء لطرح خطة ثالثة خلال الأيام القليلة المقبلة، محذرة من أنه في حال رفضت أيضا تلك الخطة فإن ذلك سيؤدي إلى تأجيل طويل الأمد للبريكسيت.

وستطلب ماي لاحقا من النواب البريطانيين تأييد تأجيل الانسحاب واقترحت عرض اتفاقها مجددا عليهم الأربعاء المقبل للسماح لها بطلب تمديد في قمة الاتحاد الأوروبي في اليوم التالي.

لكن في حال صوت النواب مجددا برفض الاتفاق، سيكون الإرجاء لفترة طويلة، بحسب ما أعلنت ماي، وهو ما ستضطر بريطانيا بموجبه للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو.

من جانبه، اعتبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات بريكسيت ميشيل بارنييه أن الاتفاق الحالي الذي أبرمته بروكسل ولندن هو الوحيد المتاح.

وممسكا بنسخة من معاهدة الانسحاب التي رفضها البرلمان البريطاني مرتين، قال بارنييه «إذا كانت المملكة المتحدة ما زالت تريد مغادرة الاتحاد الأوروبي وإذا كانت تريد المغادرة بطريقة منظمة، وهو ما تقوله رئيسة الوزراء، عندئذ فإن هذه المعاهدة، في شكلها الحالي، التي تنظم الانفصال المنظم.. هذه المعاهدة هي الوحيدة الممكنة والمتاحة».

وأضاف قائلا: «حتى نواصل المسير، فإننا نحتاج ليس إلى أن يكون لدينا تصويت سلبي ضد المعاهدة أو ضد الخروج بدون اتفاق، بل إلى تصويت بناء وإيجابي».

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قال الخميس إن التكتل قد يوافق على تأجيل الانسحاب لفترة طويلة «في حال وجدت المملكة المتحدة أنه من الضروري إعادة التفكير بإستراتيجيتها المتعلقة ببريكسيت وتمكنت من خلق إجماع حولها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غوغل» تكثّف حملتها على «الإعلانات السيئة»
علوم وتكنولوجيا
ترامب يمنع كل طائرات «البوينغ 737 ماكس 8» و«ماكس 9» من التحليق
دولى
الجزائر.. الشارع يطالب بالرحيل وأنباء عن حل البرلمان وضم المعارضة للحكومة
دولى
وضع حجر الأساس لبناء مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية في زوارة
ليبيا
لجنة أممية: كوريا الشمالية متورطة في بيع أسلحة صغيرة إلى ليبيا
ليبيا
سقطت في ليبيا قبل 76 عامًا.. ثقافي طبرق ينظم محاضرة ثانية عن الطائرة الأميركية
ليبيا
معهد سويدي: ليبيا بين الدول الأربع الأكثر استيرادًا للأسلحة في أفريقيا
ليبيا
«ريمونتادا» رونالدو تنقذ يوفنتوس وتطيح بأتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
البعثة الأممية تدين التحرش بموظفي البنوك والعملاء من النساء في حي السياحية ...
ليبيا
تكليف جديد في الأهلي طرابلس بطله علي العربي بعد رحيل الأسود
رياضة محلية
تعرف على القائمة النهائية الليبية التي ستواجه جنوب أفريقيا
رياضة محلية
الصين تحدد موعد شروق «الشمس الصناعية»
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بروز العروق منزليًا