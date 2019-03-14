استئناف العمل في فنزويلا بعد انقطاع دام أسبوعًا جراء انقطاع الكهرباء

متجر كبير تعرض للنهب في ماراكايبو بولاية زوليا الفنزويلية الحدودية. (أ ف ب)

أعلن وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريغيز، أن العمل سيُستأنف في فنزويلا، اليوم الخميس، بعد أسبوع من توقّفه جرّاء انقطاع التيّار الكهربائي الذي أصاب البلاد بالشلل منذ السابع من مارس.

وقال الوزير، في كلمة أمس الأربعاء بثها التلفزيون مباشرةً: «قرّر الرئيس نيكولاس مادورو أنّ الأنشطة المدرسيّة والعمل يُمكن أن يُستأنفا غدًا الخميس»، مشيرًا إلى استعادة التيّار الكهربائي «بنسبة 100%» في كلّ أنحاد البلاد تقريبًا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكانت الحكومة علّقت كلّ أنشطة الإدارة العامّة والمدارس في أعقاب انقطاع التيّار الكهربائي يوم الخميس 7 الماضي. كما كانت كلّ المتاجر والخدمات مغلقة بسبب انقطاع الكهرباء.

وأعلنت نقابة لتجار البيع بالتجزئة أن أكثر من 500 متجر تعرضت للنهب في مدينة ماراكايبو (غرب) خلال انقطاع الكهرباء.

ودعت نقابة «كونسيكوميرسيو» قوات الأمن لاستعادة النظام في ماراكايبو ومحيطها.

وأسفت، في بيان: «لإفلات مثيري الشغب من العقاب واستغلالهم أزمة الكهرباء... والمنشآت المدمرة» في الوسط التجاري لماراكايبو وفي «500 منشأة أخرى».

وعاد التيار تدريجيًا منذ مساء الإثنين الماضي في كراكاس وفي معظم ولايات البلاد وفقاً للحكومة، باستثناء الولايات الغربيّة، وبخاصّة في منطقة ماراكايبو النفطيّة على الساحل.

وليل الثلاثاء، أعلن مادورو «النصر في الحرب الكهربائية» التي ألقى باللوم فيها على الولايات المتحدة.

وبحسب تحليلات اقتصادية، بلغت كلفة انقطاع الكهرباء 875 مليون دولار.