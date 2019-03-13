«نيران صديقة» تودي بحياة خمسة جنود أفغان في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 05:52 مساء

علن مسؤولون، الأربعاء، أن إطلاق «نيران صديقة» بين قوات أميركية وأفغانية أدى إلى طلب مساندة جوية تسببت بمقتل خمسة جنود أفغان، مع إشارة وزارة الدفاع الأفغانية إلى «نقص التنسيق المناسب».

وقع الحادث، الأربعاء، عندما تعرضت دورية أميركية- أفغانية مشتركة لإطلاق نار قرب مركز للجيش الأفغاني خارج تارين كوت عاصمة ولاية أوروزغان، وفق ما قال ناطق باسم قوات حلف شمال الأطلسي في كابل، وفق «فرانس برس».

ودفع الاشتباك بعناصر الدورية المشتركة إلى طلب مساندة جوية، فاستهدفت غارة أميركية المركز العسكري الأفغاني، ما أدى إلى مقتل خمسة جنود وجرح 10 آخرين إصاباتهم بليغة، وفق نائب رئيس مجلس ولاية أوروزغان، كريم كريمي.

وأضاف كريمي: «مع اقتراب الدورية الأميركية من القاعدة ربما ظن الجنود الأفغان أن عناصر من طالبان يقتربون منهم». ولا تزال أجزاء واسعة من ولاية أوروزغان تحت سيطرة «طالبان»، وفي السنوات السابقة قام مقاتلو «طالبان» بتوغلات عديدة استهدفت عاصمة الولاية.

وقال كريمي إن 17 جنديًّا أفغانيًّا كانوا في المركز حين وقع الحادث، وتمكن اثنان منهم فقط من النجاة دون إصابات. وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية الحصيلة، وقالت ان القوات الأميركية والأفغانية كانت تجري «عملية مشتركة» في المنطقة في ذلك الوقت.

وقال بيان للوزارة: «بسبب نقص التنسيق المناسب تعرض مركز للجيش الأفغاني لغارة»، مضيفًا أن تحقيقًا يجري بالحادث. وقال ناطق باسم قوات حلف شمال الأطلسي: «جرت الغارات بعد تعرض قوات أفغانية وأميركية لنيران أسلحة خفيفة وقذائف صاروخية وطلبها دعمًا جويًّا في إطار الدفاع عن النفس».

وأضاف: «حاول الجنود الأفغان والأميركيون خفض التصعيد، لكن استمر تعرضهم لإطلاق النار. نحن نعمل في بيئة معقدة حيث لا يرتدي الأعداء بزات عسكرية ويستخدمون سيارات عسكرية مسروقة لمهاجمة القوات الحكومية».

وأفاد حاجي لال آغا، أحد السكان المحليين عبر الهاتف، «استمرت الطائرات بإطلاق النار على القاعدة لمدة 30 دقيقة». ولا تعد الأحداث المتعلقة بنيران صديقة أمرًا غريبًا في أفغانستان، وقد أدت إلى نوع من انعدام الثقة بين القوات المحلية والأجنبية.

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