إثيوبيا تقرر نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى الخارج

محقق في الطيران المدني الأميركي عند حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة في أديس أبابا. (رويترز)

قال ناطق باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إن الصندوقين الأسودين لطائرة الشركة المنكوبة سيرسلان إلى الخارج لفحصهما لأن البلاد لا تملك القدرة على ذلك.

وأضاف الناطق، بحسب وكالة «رويترز»، أنه «لا إمكانات هنا لذا سينقل الصندوقان الأسودان إلى مكان آخر للفحص».

وأدى الحادث، الذي وقع الأحد الماضي، إلى مقتل كل من كانوا على متن طائرة الركاب من طراز «بوينغ 737 ماكس» وعددهم 157 شخصًا.

وجرى انتشال الصندوقين الأسودين من موقع الحطام على بعد 60 كيلومترًا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الإثنين الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية لشبكة «سي إن إن» الأميركية، اليوم الأربعاء، إنه بدلًا من إرسال الصندوقين الأسودين إلى الولايات المتحدة فإن من الممكن نقلهما إلى «دولة أقرب في أوروبا».

وبعد الحادث، أصدرت سلطات الطيران المدني في عدد من الدول قرارًا بوقف استخدام الطائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس».