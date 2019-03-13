توقيف شرطيين سابقين في قضية اغتيال ناشطة برازيلية حقوقية قبل عام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 10:40 صباحا
متظاهرون يحملون في ساو باولو لافتة تقدير للناشطة البرازيلية مارييل فرانكو. (أ ف ب)

أعلنت النيابة العامة في مدينة ريو دي جينيرو البرازيلية توقيف شرطيين سابقين يشتبه بأنهما اغتالا الناشطة من أجل حقوق الإنسان مارييل فرانكو العام الماضي.

وجاء الإعلان، أمس الثلاثاء، بعد سنة بالتحديد من حصول عملية الاغتيال التي استهدفت الناشطة سوداء البشرة، بعد أن كان الانطباع السائد بأن التحقيق لا يتقدم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكانت مارييل فرانكو منتخبة في المجلس البلدي لمدينة ريو، ومثلية الجنس. وكانت تنشط لمكافحة العنصرية وكراهية المثليين والعنف الذي تمارسه الشرطة.

وقتلت مارييل بينما كانت في الرابعة والثلاثين في 14 مارس 2018 مع سائقها. وكانت عضوًا في حزب الاشتراكية والحرية اليساري.

وقالت النيابة العامة إنه جرى توقيف الشرطي العسكري المتقاعد روني ليسا الذي يشتبه بأنه أطلق 13 رصاصة على فرانكو وسائقها أندرسون غوميز في منزل الناشطة.

وعُثِّر على 117 بندقية من طراز «إن-16» و500 قطعة ذخيرة، أمس الثلاثاء، في ريو في منزل صديق لليسا.

كما تمّ توقيف شرطي سابق آخر يدعى إلسيو فييرا دي كيروز، كان فُصل من الشرطة العسكرية، في منزله حيث تمّت مصادرة وثائق وأسلحة.

ويشتبه بأنه قاد السيارة التي راقبت سيارة فرانكو بعد اجتماع مع ناشطات في وسط ريو، ليلة مقتلها، وصولاً إلى منزلها.

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