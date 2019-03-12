الاتحاد الأوروبي يعارض أي «تطور عسكري» في فنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 08:38 مساء
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرني لدى حضورها لأول قمة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في شرم الشيخ، 25 فبراير 2019. (أ ف ب)

أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، أن التكتل يعارض أي «تطور عسكري» للأزمة في فنزويلا، «يأتي من داخل البلاد أو من خارجها».

وكان الاتحاد الأوروبي دعا، أواخر فبراير، إلى «تجنب التدخل العسكري» في فنزويلا، في إشارة إلى تهديدات باللجوء إلى القوة وجهتها الولايات المتحدة لإجبار الرئيس نيكولاس مادورو على التنحي، وفق «فرانس برس».

وشددت موغيريني، في اجتماع مخصص للعلاقات بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على معارضة أوروبا للقيام بعمل عسكري «من داخل» البلاد، فيما يبدو أنه إشارة إلى مخاطر سيطرة الجيش على السلطة. وقالت في هذا الصدد: «ليس مقبولاً أي تطور عسكري من داخل البلاد كما من الخارج». وتابعت: «الحل لا يمكن أن يكون ولا يجب أن يكون مفروضًا من الخارج».

وتستمر المواجهة مع التداعيات السياسية والاقتصادية والإنسانية بين المعارض خوان غوايدو، ومادورو منذ 23 يناير دون حل في الأفق. وقالت موغيريني: «للأزمة التي تؤثر على البلاد أسباب سياسية ومؤسساتية وليست كارثة طبيعية، يجب أن يكون حلها سلميًّا وسياسيًا وديمقراطيًّا».

واعترفت نحو 50 دولة، أهمها الولايات المتحدة وغالبية أوروبا والعديد من دول أميركا اللاتينية، بغوايدو رئيسًا بالوكالة، بينما يلقى مادورو دعمًا من روسيا والصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وسورية.

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