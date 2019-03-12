بايدن يلمح إلى احتمال ترشحه للرئاسة في الولايات المتحدة

نائب الرئيس الاميركي السابق جو بايدن يلقي كلمة في واشنطن لم يستبعد فيها ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة وبدت زوجته جيل بايدن إلى جانبه، 12 مارس 2019. (أ ف ب)

أعلن جو بايدن الذي لم يعلن بعد عزمه على الدخول في السباق إلى البيت الأبيض للعام 2020، أمام رجال إطفاء، الثلاثاء، كانوا يدعونه إلى الترشح، أن «تمنياتهم» يمكن أن تتحقق.

وهتف رجال الإطفاء الذين تجمعوا في واشنطن في إطار مؤتمر ألقى فيه الديمقراطي بايدن خطابًا طويلًا: «انطلق يا جو، انطلق يا جو». كما حملوا لافتات بالكلمات نفسها، وفق «فرانس برس».

وقال بايدن: «أقدر الطاقة التي أبديتموها عندما وصلت إلى هنا. احتفظوا بها فترة أطول، يمكن أن أحتاج إليها في الأسابيع المقبلة»، منتزعًا موجة تصفيق. وأضاف السيناتور السابق (76 عامًا)، «انتبهوا، تمنياتكم يمكن أن تتحقق».

ويعد بايدن، الاسم الكبير في الحزب الديمقراطي، مرشحًا منذ أشهر للانضمام إلى سباق الترشيح الديمقراطي. وقال بايدن: «في الولايات المتحدة، الفرصة متاحة للجميع لأن ينجحوا. وهذا ما يتعين على الرئيس القادم للولايات المتحدة أن يفهمه، وهذا ما لا يفهمه أبدًا رئيسنا الحالي، كما أعتقد».