روسيا تنشر منظومتها الحديثة المضادة للصواريخ قرب سان بطرسبورغ

استعراض منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية في الساحة الحمراء في موسكو، 3 مايو 2018. (أ ف ب)

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها نشرت منظومتها الجديدة للدفاع الجوي المضادة للصواريخ «إس-400» في منطقة لينينغراد في شمال غرب البلاد التي تضم ثاني أكبر مدنها سان بطرسبورغ.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه «تم نشر أنظمة الدفاع الجوي الأحدث إس-400 بحالة تأهب في منطقة لينينغراد لحماية المواقع العسكرية والإدارية والمدنية»، وفق «فرانس برس».

وتعد منظومة صواريخ أرض-جو من طراز «إس-400» بين الأسلحة الروسية الأكثر تطورًا. وقال مسؤول لدى وزارة الدفاع في سان بطرسبورغ لوكالة فرانس برس إن المنظومة الجديدة ستحل محل منظومة «إس-300» السابقة لكنه رفض كشف عدد الصواريخ التي سيتم نشرها.

وتم اختبار الصواريخ أول مرة في منطقة أستراخان الجنوبية قبل نقلها نحو 2000 كلم شمالاً. ويتوقع أن يتم نشر منظومة «إس-400» هذا الشهر كذلك في جيب كالينينغراد الروسي في أوروبا. وتخطط تركيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي لشراء منظومة «إس-400» من روسيا رغم تحذيرات الحلف من عدم توافقها مع أنظمته للدفاع الجوي.