مادورو يدعو إلى «مقاومة شعبية» في ظلّ أزمة الكهرباء في فنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 01:36 مساء
نيكولاس مادورو في مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي في كاراكاس (ا ف ب)

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مساء الإثنين، الشعب وجميع التنظيمات الاجتماعية إلى «مقاومة حيّة»، مع استمرار غرق فنزويلا في الظلام نتيجة عطل كهربائي منذ 4 أيام، يقول مادورو إنه نتيجة هجوم أميركي على بلاده، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضًا: الولايات المتحدة ستسحب كافة دبلوماسيها المتبقين في فنزويلا

وقال الرئيس الفنزويلي، في خطاب نقله التلفزيون الرسمي في الليلة الخامسة للانقطاع الكهربائي: «أطلق دعوة للجميع، تنظيمات اجتماعية، قوة شعبية، البلديات واللجان المحلية للإمداد والإنتاج (كلابس) والكوليكتيفوس: دقّت ساعة المقاومة الحية».

والـ«كوليكتيفوس» عبارة عن مجموعات من المواطنين الذين ينظمون خدمات اجتماعية على مستوى الأحياء، بعضها قد يلجأ إلى العنف ويتصرف كمجموعة مسلحة تريد إحلال النظام.

وتقول الجمعيات غير الحكومية لحقوق الإنسان إن أعضاء من تلك الجماعات خصوصاً تظاهروا في 23 فبراير لمنع إدخال المساعدات الإنسانية من كولومبيا والبرازيل. وشدّد مادورو على أن «ساعة المقاومة الحية قد دقت»، داعيًا التنظيمات الشعبية إلى التنسيق في ما بينها ودعم السلطة.

وقال إن الهجمات ضدّ شبكة الكهرباء في البلاد تقف خلفها استراتيجية تهدف إلى دفع الشعب نحو «اليأس» وإعادة تحريك محاولات إدخال المساعدات الإنسانية بالقوة لتبرير تدخل عسكري أميركي.

وأعلن مادورو عن «توقيف شخصين بالجرم المشهود» فيما «كانا يتحضران لتنفيذ هجوم" ضد منشآت الكهرباء، بدون أن يضيف تفاصيل.

وتتهم حكومة مادورو الولايات المتحدة بأنها تقود مع المعارضة هجمات "إلكترونية" ضدّ شبكة الكهرباء في فنزويلا، مسببةً أسوأ عطل كهربائي بتاريخ البلاد. وأعرب مادورو عن أمله «بأن نتمكن من المضي قدمًا وبحزم» نحو وضع طبيعي «في الساعات المقبلة وعند فجر الغد».

اقرأ أيضًا: عطل كبير في الكهرباء يغرق كل فنزويلا تقريبًا في الظلام

وبعد الظهر، أقر البرلمان بطلب من المعارض خوان غوايدو الذين اعلن نفسه رئيساً بالوكالة حالة الطوارئ في البلاد بسبب ما قال إنها صعوبات ناجمة عن هذا الوضع الذي يطال 22 من أصل 23 ولاية في فنزويلا، بالإضافة إلى العاصمة كراكاس.

وبدأ التيار الكهربائي بالعودة إلى العاصمة تدريجيًا، لكن وسط البلاد يبقى محروماً من الكهرباء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تكليف جديد في الأهلي طرابلس بطله علي العربي بعد رحيل الأسود
رياضة محلية
تعرف على القائمة النهائية الليبية التي ستواجه جنوب أفريقيا
رياضة محلية
العميد النعاس عبدالله: تقدم مسلحين تابعين للكرامة جنوب سرت اختراق أمني
ليبيا
عميد بلدية زوارة: ندعم المخترع الليبي دباب
ليبيا
صعود الدينار أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً بالسوق الموازية
ليبيا
«ذا غارديان»: حفتر يصعد نجمه بفعل حملته العسكرية في الجنوب
ليبيا
«بلومبرغ»: إنتاج النفط الليبي يصل أعلى مستوى في 6 سنوات بعد استئناف العمل ...
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا مستحيل ومكلف وغير مضمون النتائج
ليبيا
37 سوقا في حلب القديمة.. «السقطية» تنهض من بين الأنقاض
عربى
سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصين تحدد موعد شروق «الشمس الصناعية»